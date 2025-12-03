El Govern y Es Castell inician la primera fase del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional

MENORCA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades y el Ayuntamiento de Es Castell han dado a conocer este miércoles el inicio de la primera fase del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Menorca, que se ubicará en el Cuartel Comte Cifuentes.

El conseller del ramo, Antoni Vera, y el alcalde de Es Castell, José Luis Camps, han presentado el inicio de las obras de demolición de diferentes edificios anexos del recinto, una actuación que ejecuta el Ayuntamiento con la financiación del área de Educación y Universidades, gracias a la firma de un convenio de colaboración.

Mediante este convenio, el Ayuntamiento de Es Castell ha sido el encargado de adjudicar las obras de demolición, mientras que la Conselleria aporta 647.878 euros para financiar estas actuaciones. Una vez finalizada la demolición, el Govern cederá temporalmente el uso de la explanada resultante al Ayuntamiento para que la superficie, de 3.222 metros cuadrados pueda destinarse a zona de aparcamiento hasta que comiencen las obras de rehabilitación de los edificios que acogerán el futuro CIFP de Es Castell.

El nuevo Centro Integrado de Formación Profesional contará con tres grandes espacios que permitirán ofrecer una formación de calidad y adaptada a las demandas actuales. El emplazamiento, situado en el antiguo cuartel militar, ocupa una superficie aproximada de 3.800 metros cuadrados, de los que unos 3.000 metros cuadrados serán de uso útil.

El antiguo edificio del cuartel se destinará a la parte administrativa y de gestión del centro, con dependencias para el equipo directivo, secretaría, sala de profesores, conserjería y biblioteca.

Además, una parte del edificio existente se adecuará para acoger talleres especializados, y está prevista la construcción de un nuevo edificio que albergará 16 aulas polivalentes para dar respuesta a la demanda formativa.

Tras una reunión entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Es Castell, se acordó que el nuevo centro acogerá los ciclos formativos de Madera, Mueble y Corcho, y el de Energía y Agua. Asimismo, está previsto impartir los ciclos de Edificación y Obra Nueva, y Textil, Confección y Piel.

El nuevo recinto educativo también tiene previsto incorporar certificados profesionales relacionados con las familias ofrecidas, un Punto de Orientación Académica y Profesional, un aula de emprendimiento y un Aula de Tecnología Aplicada.

El responsable autonómico ha destacado que "el Govern mantiene una clara apuesta por la formación profesional" y ha hecho hincapié en "la importancia de estos estudios, ya que facilitan la formación del alumnado y ayudan a combatir el abandono escolar".

En esta línea, la Conselleria trabaja en la creación de nuevos centros integrados y, en la isla de Menorca, lo hace a través del nuevo CIFP des Castell, el de Bintaufa en Maó y el CIFP Ciutadella, actualmente en la recta final de las obras.

Vera ha recordado que este verano la Conselleria y el Ayuntamiento de Maó presentaron el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional en Bintaufa, que está previsto que acoja las familias profesionales de actividades físicas y deportivas, administración y gestión, informática y comunicaciones, imagen personal, sanidad y servicios socioculturales y a la comunidad.

En cuanto al CIFP de Ciutadella, el conseller ha visitado este miércoles nuevamente las obras de construcción en la antigua estación marítima de Ciutadella, que encaran la recta final.

Una vez finalizada la reforma del edificio, que tiene un coste de 3,8 millones de euros, la Conselleria pondrá en marcha los grados básicos de Actividades de Horno y Pastelería, y Cocina y Restauración; los grados medios de Servicios en Restauración, Técnico en Cocina y Gastronomía, y Técnico en Horno, Pastelería y Confitería; y los superiores de Dirección de Cocina, Gestión de Alojamientos Turísticos y Guía, Información y Asistencia Turísticas. Está previsto que empiece a funcionar en el curso 2026-2027.