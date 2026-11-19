Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha celebrado este jueves la jornada 'Hacia la eliminación del VIH e ITS en Baleares: un compromiso compartido', un encuentro para avanzar en la prevención y el abordaje integral del VIH y las infecciones de transmisión sexual.

La consellera de Salud, Manuela García, ha asistido a la jornada, en la que también han participado la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, y la directora general de Salud Mental, Carme Bosch.

En la sesión se han abordado temas como la prevención, el diagnóstico precoz, la coordinación asistencial y la continuidad de los cuidados, según ha destacado la Conselleria en una nota de prensa.

El doctor del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Son Espases Francisco Javier Fanjul ha impartido una conferencia sobre coordinación asistencial y programas de prevención y diagnóstico precoz.

Además, ha tenido lugar una mesa redonda sobre el abordaje multidisciplinar del VIH y otras ITS que ha reunido a profesionales del Hospital Universitario Son Espases, el Hospital Universitario Son Llàtzer, el Centro de Atención a las ITS (Caits) y la entidad ALAS Salud y Sexualidades, con el objetivo de poner en común las diferentes perspectivas y reforzar la coordinación.

La jornada también ha dedicado una mesa redonda a la salud mental, el bienestar emocional y el acompañamiento social de las personas con VIH, con la participación de la directora general de Salud Mental, y Laura Torres, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Son Llàtzer.