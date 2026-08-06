El Govern cesa a la directora general de Costas tras un año en el cargo

La hasta ahora directora general de Costas y Litoral del Govern, Maria Joaquina Ferrer Matas - CAIB

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha decidido cesar a su hasta ahora directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Matas, quien llevaba poco menos de un año en el cargo.

La decisión, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo conocedoras de la misma, se formalizará en el Consell de Govern de este viernes.

La destitución, que llega menos de un año después de su nombramiento, estaría relacionada con una supuesta mala gestión de algunas concesiones del servicio de playas en Formentera.

Ferrer Matas fue nombrada directora general de Costas y Litoral, dependiente de la Conselleria del Mar y de Ciclo del Agua, el 22 de agosto de 2025.

Licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears y funcionaria de la administración autonómica desde 1996, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, con más de 25 años de experiencia en funciones administrativas, jurídicas y de gestión.

Más allá de su gestión al frente de la Dirección General de Costas y Litoral, su nombre cobró relevancia el pasado mes de abril después de denunciara que un empresario había intentado sobornarla.

El hombre, que fue posteriormente detenido por la Policía Nacional, le dejó una caja de bombones con 20.000 euros en su despacho con la intención que ella le ayudara a solventar un problema relacionado con unos permisos vinculados a sus negocios.

Tras conocerse los hechos, el portavoz del Govern, Antoni Costa, dijo sentir "orgullo y satisfacción" por el buen hacer de Ferrer Matas. "Actuó como debe actuar cualquier funcionario o cargo público", subrayó.