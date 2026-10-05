El Govern cierra el proceso selectivo unificado de 2026 con 103 aprobados para las 98 plazas de policía local. - CAIB

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha finalizado el proceso selectivo unificado de 2026 para la incorporación de nuevos agentes de policía local, con un total de 103 aprobados para las 98 plazas convocadas por 14 municipios de Baleares.

El proceso selectivo tenía como objetivo facilitar a los ayuntamientos la incorporación de nuevos agentes y reforzar sus plantillas de policía local, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

En total, se presentaron 716 solicitudes, de las cuales 690 fueron admitidas. El proceso ha culminado con la superación de las diferentes pruebas selectivas, entre ellas la prueba psicotécnica, tercera prueba del proceso, que se llevó a cabo el pasado 22 de julio entre los aspirantes que habían superado previamente la prueba de conocimientos y las pruebas físicas.

Por islas, en Mallorca se han alcanzado 92 personas aptas para las 84 plazas convocadas; en Eivissa y Formentera, cinco personas aptas para las cinco plazas ofertadas, y en Menorca, seis personas aptas para las nueve plazas convocadas.

En el caso de Mallorca, las plazas corresponden a los municipios de Palma (50), Manacor (8), Santanyí (8), Calvià (6), Son Servera (4), Sant Llorenç des Cardassar (2), Felanitx (2), Alaró (2), Búger (1) y Sineu (1). En Menorca, se distribuyen entre Maó (4) y Ciutadella (2), mientras que en las Pitiusas corresponden a Sant Antoni de Portmany (2) y Formentera (3).

Las personas que han superado el proceso pero no han obtenido plaza podrán pasar a formar parte de la bolsa única de personal interino, una herramienta que permite a los ayuntamientos disponer de agentes para cubrir sus necesidades de personal. Desde su puesta en marcha en 2024, la bolsa única ha permitido adjudicar 70 policías a 26 municipios de las tres islas.

MÁS DE 650 NUEVOS AGENTES FORMADOS DURANTE LA LEGISLATURA

El proceso selectivo unificado forma parte de la apuesta del Govern por reforzar las plantillas de policía local y facilitar a los ayuntamientos la incorporación de nuevos agentes, según ha subrayado la Conselleria.

Desde el inicio de la legislatura, 338 personas han finalizado el curso de capacitación de policía local, mientras que actualmente 223 alumnos forman parte de la 47ª promoción, que finalizará próximamente.

A estas cifras se sumarán unos 130 nuevos alumnos más procedentes de procesos selectivos independientes, que iniciarán un nuevo curso de capacitación durante los primeros meses de 2027. De esta manera, el esfuerzo formativo del Govern permitirá superar los 650 nuevos agentes formados o en proceso de formación durante la legislatura.

Además, desde la implantación de los procesos selectivos unificados, la EBAP ha convocado 436 plazas de policía local y ha tramitado un total de 2.493 solicitudes de participación. En este periodo, 53 municipios de las Islas han participado en alguna de las convocatorias.

UN MODELO CONSOLIDADO AL SERVICIO DE LOS AYUNTAMIENTOS

Este proceso es ya un modelo consolidado y una de las principales apuestas del Govern para ofrecer a los ayuntamientos un sistema más coordinado, ágil y eficiente, con más garantías jurídicas tanto para los aspirantes como para las administraciones locales.

A través de la EBAP, el Govern acompaña especialmente a los municipios que no disponen de los medios técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo procesos selectivos numerosos y de estas características, facilitando así la incorporación de nuevos agentes y contribuyendo al refuerzo de las plantillas de policía local en todo el archipiélago.