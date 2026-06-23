El Govern completa el inicio de la tramitación de todos los planes de gestión de la Red Natura 2000 pendientes. - CAIB

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha publicado este martes en el BOIB el inicio de los procedimientos para aprobar los planes de gestión Natura 2000 de las montañas de Artà, Sa Dragonera, las bahías del norte de Mallorca y la costa sur de Mallorca.

Con la publicación de estos cuatro expedientes, el Govern completa el inicio de la tramitación de todos los planes de gestión de la Red Natura 2000 que quedaban pendientes en las Islas, una de las principales líneas de trabajo de la legislatura para actualizar los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos, según han indicado en un comunicado.

Los cuatro planes dan cobertura a algunos de los espacios naturales más relevantes de Mallorca. El Plan de Gestión Natura 2000 Montañas de Artà afecta a este gran espacio natural del levante de la isla; el de Sa Dragonera incluye la isla y su entorno protegido; el de las bahías del norte de Mallorca comprende los espacios de la bahía de Pollença, la bahía de Alcúdia, la Victòria y Can Picafort, y el de la costa sur de Mallorca engloba los espacios del cabo de cala Figuera, el área marina del cabo de cala Figuera, el cabo Enderrocat - Cap Blanc y el cabo de Ses Salines.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que este paso es importante porque con estos cuatro planes ya se han iniciado todo lo que quedaba pendiente de la Red Natura 2000 en el archipiélago.

"Nos hemos encontrado con expedientes que llevaban más de diez años paralizados e, incluso, procedimientos que habían caducado y que hemos tenido que reiniciar. Con este paso dejamos en marcha todos los instrumentos de gestión pendientes para que estos espacios dispongan, por fin, de la planificación que necesitan", ha indicado.

Cuando el actual Govern asumió sus responsabilidades en 2023, una parte importante de los planes de gestión Natura 2000 se encontraba pendiente de tramitación, han explicado.

En algunos casos, los procedimientos se habían iniciado hacía más de una década sin llegar a culminarse y, incluso, tres de los expedientes publicados hoy habían caducado, lo que ha obligado a reiniciar su tramitación para garantizar su seguridad jurídica.

Los planes de gestión Natura 2000 constituyen la herramienta básica para garantizar la conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario, establecer los objetivos de conservación de cada espacio, ordenar los usos compatibles con sus valores naturales y definir las actuaciones necesarias para asegurar su preservación a largo plazo.

Con la publicación de las resoluciones en el BOIB se abre ahora el periodo de participación pública previo a la redacción de los planes. Durante un mes, la ciudadanía, las entidades, los propietarios, los sectores implicados y las administraciones podrán presentar aportaciones antes de la elaboración de los documentos definitivos.

Por último, Anna Torres ha subrayado que la conservación no consiste únicamente en declarar espacios protegidos. "También implica dotarlos de instrumentos de gestión actualizados, útiles y adaptados a la realidad de cada territorio. Con la publicación de hoy dejamos iniciada esa labor en todos los espacios de la Red Natura 2000 que todavía la tenían pendiente", ha concluido.