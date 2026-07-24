El Govern concede 1,2 millones a las federaciones para programas de tecnificación y seguimiento deportivo

Imagen de recurso de natación - CAIB

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Deportes, ha aprobado las resoluciones definitivas para la concesión de las subvenciones destinadas a los programas de seguimiento y tecnificación deportiva de las federaciones de Baleares.

En un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha explicado que, en total, moviliza 1,2 millones de euros con el objetivo de potenciar los servicios técnicos y el rendimiento de los deportistas de las Islas.

Ambas líneas de ayudas se distribuyen entre las diferentes anualidades presupuestarias correspondientes a los ejercicios de 2026 y 2027, permitiendo a las entidades beneficiarias disponer de liquidez mediante pagos anticipados para garantizar la estabilidad de sus proyectos e itinerarios deportivos.

IMPULSO A LA TECNIFICACIÓN

La resolución definitiva orientada a los programas de tecnificación deportiva beneficiará a 12 federaciones de las Islas que han acreditado el cumplimiento de los requisitos.

Entre las entidades que reciben una mayor asignación en esta línea se encuentran la Federación Balear de Vela (233.204 euros), la Federación de Atletismo de Baleares (186.684 euros), la Federación Balear de Taekwondo (150.000 euros) y la de Voleibol (79.721 euros), seguidas por los programas oficiales de ciclismo, motociclismo, triatlón, rugby, kickboxing, boxeo, tiro olímpico y golf.

APOYO AL SEGUIMIENTO DEPORTIVO Y LA BASE

Por otra parte, la resolución de los programas de seguimiento deportivo distribuirá la ayuda entre 22 federaciones. Esta línea está diseñada bajo un sistema de puntuación técnico que establece un límite de 12.000 euros por entidad, garantizando un reparto equitativo que beneficia a los deportes mayoritarios y a las disciplinas con menor masa social.

Un total de 19 federaciones -entre las que figuran natación, fútbol, básquet, piragüismo, gimnasia, kárate, balonmano, deportes adaptados y tenis, entre otras- reciben el importe máximo de 12.000 euros para la supervisión y captación de jóvenes talentos, mientras que disciplinas como el ciclismo (9.500 euros), rugby (11.650 euros), patinaje (7.766 euros) y tiro olímpico (7.766 euros) ajustan las ayudas en función de sus proyectos y puntuaciones.