El Govern conmemora el centenario de la muerte de Joan Alcover con una sinfonía que interpretará la Sinfónica

El Govern presenta el estreno de la Sinfonía Joan Alcover en un concierto como acto central del Año Alcover 2026 - CAIB

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este lunes el estreno de la Sinfonía Joan Alcover, un concierto a cargo de la Orquestra Sinfónica de Baleares (OSIB) que constituirá el acto central del Año Alcover 2026.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, que ha detallado que el acto, que está bajo la dirección de Pablo Mielgo y cuenta con la participación de la soprano Marta Bauzà y el barítono Tomeu Bibiloni, tendrá lugar el próximo 29 de septiembre en el Auditorio del Conservatorio de Palma.

El estreno de la obra Sinfonía Joan Alcover, de la compositora mallorquina Mercè Pons, es un encargo del Govern, a través del Institut d'Estudis Baleàrics, que se enmarca dentro del programa de conmemoración del Año Alcover 2026, declarado con motivo del centenario de la muerte del poeta.

La iniciativa tiene como objetivo rendir homenaje a "una de las figuras esenciales" de la literatura y de la cultura de Mallorca, así como contribuir a dar a conocer y reivindicar la vigencia de su legado, con una propuesta musical que invita a redescubrir la obra de Alcover a través de la música.

Sinfonía Joan Alcover es una obra nueva para soprano, barítono y orquesta sinfónica basada en cinco poemas de Cap al tard, publicado en 1909, entre los que se encuentan 'Cançó dels pins', 'Desolació', 'La relíquia', 'Enyorança' y 'Les campanes'.

A partir de estos poemas de Alcover, la compositora mallorquina construye una obra que pone en diálogo poesía, música y paisaje, y que aborda algunos de los temas presentes en la obra de Alcover, como la memoria, el dolor, la pérdida, el paso del tiempo y la relación del ser humano con el paisaje mallorquín.

La obra consta de cinco partes, y el título de cada parte es el mismo del poema al que hace referencia. Los poemas 'Cançó dels pins' y 'Enyorança' han sido la inspiración de las partes orquestales; los poemas 'Desolació' y 'Les campanes' serán interpretados por el barítono solista y la orquesta, y el poema 'La relíquia' será interpretado por la soprano solista y la orquesta.

La propuesta permite acercar la obra de Alcover, "que abandona la página para convertirse en sonido, voz y emoción", a nuevos públicos a través de un lenguaje artístico contemporáneo y refuerza la conexión entre el patrimonio literario y la creación musical las Islas.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha manifestado que "100 años después de su muerte, su palabra continúa viva", a lo que ha agregado que en este concierto, las poesías de Alcover "volverán a vivir de una manera nueva: a través de la música, en un diálogo entre memoria y creación que permite redescubrir la fuerza y la vigencia de una obra que forma parte inseparable de la cultura balear".

"Preparar esta obra ha sido un reto porque era un encargo para nuestra isla, poesía de un mallorquín compuesta por una mallorquina, y esto era un poco de presión, pero me gustan los retos", ha confesado la compositora de la Sinfonía, Mercè Pons.