El Govern conmemorará este miércoles el sexto centenario de la construcción de la Lonja - CAIB
PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Govern conmemorará este miércoles, 11 de marzo, el sexto centenario de la construcción de la Lonja de Palma con varias actividades.
Este miércoles se cumplen 600 años de la firma del contrato entre el Colegio de Mercaderes y Guillem Sagrera para construir el edificio de la Lonja, que fue concebido para ser la sede de este Colegio.
Por este motivo, el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) organizará este mismo día, a las 19.00 horas, una conferencia inaugural a cargo de la catedrática de Historia del Arte Sebastiana (Tina) Sabater Rebassa.
Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa, la conferencia se titula 'La Llotja (1426-2026): sis-cents anys d'història i art a la ciutat de Mallorca. Cicle: Fent memòria del Consolat de Mar i de la Llotja de Palma. Història, art i patrimoni'.
Este acto también incluirá la actuación de la Orquesta de Cámara de Mallorca, dirigida por Bernat Quetglas. El programa consistirá en la pieza 'Transitus liminis', de Joan Pérez-Villegas y la pieza 'Réquiem', de Wolfgang Amadeus Mozart.
El objetivo de esta actuación, ha destacado la Conselleria, es intentar presentar un programa con música de los momentos de la construcción del edificio de la Lonja.
Igualmente, en el Archivo del Reino de Mallorca se celebrarán seis conferencias más los siguientes miércoles del mes de marzo y abril. De estas, cuatro serán sobre la Lonja y dos sobre la institución del Consolat de Mar.
Así, el miércoles 18 de marzo la conferencia irá a cargo de Catalina Cantarellas: 'La Llotja: fortuna crítica i historiogràfica'; el 25 de marzo, a cargo de Pere Rabassa: 'Rehabilitació de la Llotja i el seu entorn'; y el 1 de abril, a cargo de Antònia Juan: 'Aproximacions convencionals i alternatives a l'escultura de la Llotja'.
Continuarán el 15 de abril con la conferencia de Maria Barceló: 'La Llotja nova enmig del Raval de Mar'; el 22 de abril, a cargo de Albert Cassanyes: 'El llibre del Consolat de Mar del monestir de la Real (1385): una aproximació documental', y la última, el día 29 de abril, a cargo de Pere Ripoll Sastre, bajo el título 'El Consolat de Mar: de la innovació mallorquina a la tradició jurídica compartida'.
La Conselleria ha resaltado que esta efeméride ofrece la oportunidad no solo de recordar el pasado, sino también de reivindicar el valor del patrimonio. "La Lonja de Palma continúa siendo un símbolo de la identidad de Palma y un referente cultural para toda la sociedad", han agregado.
Con estos actos, se busca celebrar la visión de los mercaderes que impulsaron este proyecto y el genio creativo de Guillem Sagrera, que hicieron posible un edificio que, seis siglos después, "continúa maravillando a residentes y visitantes".