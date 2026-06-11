El Govern y Consell de Formentera estudiarán vías de financiación para temas como el transporte público

FORMENTERA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern estudiará junto con el Consell de Formentera vías de financiación extraordinaria para materias como el transporte público o la residencia-centro de día, según se ha acordado en la Comisión Paritaria Govern-Consell de Formentera.

Este órgano ha celebrado su primera reunión con el objetivo de establecer un marco de trabajo estable y permanente para abordar las cuestiones relativas a la financiación y a la gestión de las competencias insulares.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, la constitución de este órgano, que se reunirá un mínimo de dos veces al año, da cumplimiento a lo reflejado en el artículo 138.3 del Estatut d'Autonomia de Baleares y atiende a la petición por unanimidad hecha mediante acuerdo plenario del Consell de Formentera.

Durante esta primera sesión, ambas administraciones han centrado sus trabajos en dos ámbitos fundamentales, tales como la financiación del Consell y la gestión de las competencias transferidas con la voluntad compartida de consolidar un espacio de diálogo permanente que permita analizar las necesidades de Formentera y avanzar en soluciones consensuadas.

El conseller Antoni Costa ha subrayado que la voluntad del Govern es fortalecer la cooperación institucional con Formentera y garantizar que los asuntos relacionados con la financiación y la gestión de las competencias insulares puedan abordarse de forma permanente, ordenada y con vocación de acuerdo.

Costa ha indicado que el Govern estudiará junto con el Consell vías de financiación extraordinaria para materias como el transporte público o la residencia-centro de día.

Por su parte, el presidente insular, Óscar Portas, ha valorado la puesta en marcha de la Comisión Paritaria y ha destacado que "se da cumplimiento a una reivindicación histórica de la isla y a un mandato unánime del pleno del Consell".

"La constitución de este órgano nos permite disponer de un espacio estable de interlocución con el Govern para abordar cuestiones esenciales para el presente y el futuro de Formentera", ha añadido.

SOBRE MENORES

En el transcurso de la reunión, el Govern ha informado de la aprobación de una aportación extraordinaria de tres millones de euros a favor del Consell destinada a ayudar en la financiación de los gastos derivados de la protección, atención y tutela de menores de edad, dado el notable incremento registrado en los últimos años en la llegada y atención de menores migrantes no acompañados.

El Consell de Govern autorizó el pasado 5 de junio la concesión directa de esta ayuda, así como el pago anticipado del 100 por 100 de su importe con el fin de garantizar la capacidad de respuesta del Consell ante una situación que ha generado una presión extraordinaria sobre los servicios sociales de la isla.

Costa ha destacado que "el Govern es consciente del esfuerzo extraordinario que está realizando Formentera para atender esta realidad y, por ello, ha querido dar una respuesta inmediata mediante una aportación económica excepcional que contribuya a garantizar la sostenibilidad de los servicios y la adecuada protección de los menores".

Por su parte, Portas ha agradecido esta aportación extraordinaria, "que certifica el apoyo que siempre hemos recibido del Govern ante una situación extraordinaria".

"Esta financiación supone un apoyo fundamental para hacer frente a una situación excepcional que está tensionando de manera muy significativa los recursos de la institución y que afecta directamente a la atención de los menores y de las familias más vulnerables", ha asegurado. Además, ha subrayado que la Comisión estudiará fórmulas de financiación estable si el alto coste de esta competencia se confirma como estructural.

Ambas administraciones han coincidido en la necesidad de mantener una colaboración estrecha para afrontar los retos específicos que plantea esta situación y continuar trabajando conjuntamente en el marco de la recién constituida Comisión Paritaria.