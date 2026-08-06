El Govern y el Consell de Mallorca se suman a la campaña 'Estrella 17' para impulsar la investigación de cáncer infantil

Representantes del Govern, del Consell de Mallorca y de la Asociación La Estrella de na Marta, en la presentación de la campaña 'Estrella 17'. - CAIB

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Consell de Mallorca se han sumado este jueves a la campaña 'Estrella 17', impulsada por la asociación La Estrella de na Marta, que recorrerá todas las comunidades autónomas para fomentar la investigación del cáncer infantil y recaudar fondos para financiar nuevos tratamientos.

La campaña busca sensibilizar a la sociedad sobre la realidad del cáncer infantil y movilizar recursos para la investigación de los tumores cerebrales pediátricos.

Esta iniciativa solidaria deportiva comenzará en septiembre, cuando el triatleta Bernat Xamena completará 17 Ironman en 17 días consecutivos, uno en cada comunidad autónoma, tras recorrer 64,6 kilómetros a nado, 3.060 kilómetros en bicicleta y 717,4 kilómetros corriendo.

El reto comenzará en Canarias y continuará, por orden, por Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y, finalmente, concluirá en Baleares.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzá, ha destacado que el reto impulsado por La Estrella de na Marta recuerda que, cuando hay unión por una misma causa, "es posible llegar mucho más lejos".

Por su parte, el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha destacado que el proyecto "representa el mejor ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en un altavoz para la investigación, la solidaridad y la esperanza de muchas familias".

El Govern, el Consell de Mallorca y la Fundación Turismo Responsable de Mallorca colaboran con esta iniciativa convencidos de que el deporte constituye una poderosa herramienta para transmitir valores como la solidaridad, el compromiso colectivo y la esperanza.

RECAUDAR FONDOS PARA LA INVESTIGACIÓN

Los fondos recaudados a través de 'Estrella 17' se destinarán íntegramente al ensayo clínico Alocelcir 2.0, desarrollado por el equipo de neurooncología pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, para avanzar en nuevos tratamientos contra algunos de los tumores cerebrales infantiles más agresivos.

La presidenta de la asociación La Estrella de na Marta, Mari Polo, ha destacado la necesidad de que esta petición "llegue a todo el Estado, a las instituciones, a las empresas, a las entidades y a la sociedad en general.

Así, Polo ha subrayado que "invertir en investigación es invertir en esperanza, en futuro y en oportunidades para muchas personas y sus familias".