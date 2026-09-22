El Govern considera que "ha cumplido" para la ampliación de los trenes nocturnos en Mallorca

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PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido que habría "cumplido" con lo que solicitaba el Parlament para la implantación de los trenes nocturnos en Mallorca, al poner en marcha "todo lo necesario" para ofrecer un servicio más ampliado.

Así lo ha asegurado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante su comparecencia solicitada por MÉS per Mallorca, para debatir sobre la ampliación de los horarios de los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM).

En su intervención, ha señalado que el Govern habría aumentado las frecuencias, habría efectuado mejoras en el mantenimiento, la seguridad y remodelado los talleres de Son Rullan, unas inversiones que ha tildado de "indispensables" para mejorar la seguridad, la fiabilidad y la capacidad operativa.

Igualmente, ha citado la compra de trenes y vagones pero ha admitido que la empresa ha tenido un "problema histórico" con la falta de personal, ya que en la anterior legislatura la plantilla se habría reducido un 13%.

Mateo ha apuntado que se ha diseñado un plan para aumentar la plantilla con un incremento con más de 40 nuevos empleados. Con esto ha relatado que ampliaron los horarios nocturnos durante la Navidad, en las fiestas populares y para determinados eventos culturales.

Además, ha resaltado la "profesionalidad" y la "disponibilidad voluntaria" de los trabajadores para ofertar estos servicios extraordinarios.

No obstante, ha reconocido que le "queda camino" por recorrer, ya que, sin más trenes y personal, "no es posible" la ampliación del horario y ha reivindicado que esta labor se estaría haciendo en estos momentos para ampliar el equipo humano y los servicios nocturnos.

El conseller ha destacado otras actuaciones iniciadas esta legislatura como los proyectos para la ampliación de la red ferroviaria o la puesta en marcha de la tarjeta única de transportes.

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha recordado que los trenes de Mallorca acaban muy pronto y que alrededor de las 22.00 horas varios pueblos de la isla se quedan sin transporte público pero "sus necesidades no desaparecen".

Así, el ecosoberanista ha inisistido en que los horarios de tren "no se adaptan a las necesidades" de quienes trabajan o estudian en el turno de tarde pero tampoco a las de quienes necesitan el transporte público para desplazarse por ocio o porque no quieren o no pueden pagar dos euros por un litro de gasolina o de diésel.

El parlamentario ha resaltado que lo "normal" es tener transporte público hasta la medianoche y, de hecho, de los dos sistemas de transporte que gestiona Mateo, uno tiene transporte público hasta la medianoche y el otro no.

En ese sentido, ha puesto el ejemplo de las líneas del TIB, como la 104, que ofrece servicio hasta la 01.30 horas; la 103, hasta la 01.00 horas; la 204 y la 302, hasta las 00.00 horas; entre otras.

"Si existen estos servicios es porque son útiles, porque hacen falta y porque la gente los necesita. Es de sentido común que las necesidades de movilidad de los mallorquines no desaparecen a partir de las 22.00 horas", ha subrayado Rosa.

Por estos motivos, ha mantenido que sin contratar a más maquinistas "no se podrá cumplir este mandato parlamentario" y por eso ha preguntado a Mateo cuántos se contratarán, cuándo saldrá la oferta de empleo de SFM o qué calendario de previsión tiene, dado que el PP ha rechazado todas las propuestas de mejora de MÉS en este sentido.

Mateo no ha concretado una planificación de aumento de personal pero ha replicado que la ampliación de los horarios no es una cuestión "exclusiva" de la falta de personal, sino que también la ha relacionado con un buen mantenimiento y las obras en Son Rullan, algo que ya se habría iniciado.

No obstante, ha reconocido que la Conselleria ya se encuentra "en negociaciones" con la representación de los trabajadores para este incremento de personal, al tiempo que ha aseverado que queda "camino por recorrer" para la implantación de los trenes nocturnos en Mallorca.