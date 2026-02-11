El Govern construirá una residencia, cinco centros de día y viviendas supervisadas para personas dependientes en Palma

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en la rueda de prensa de presentación del plan de infraestructuras sociosanitarias en Palma- EUROPA PRESS

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern prevé construir en Palma una residencia, cinco centros de día y 30 viviendas supervisadas para personas dependientes, en el marco del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030.

Lo ha presentado este miércoles la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una rueda de prensa, junto con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

En concreto, se proyectan 30 viviendas supervisadas en el barrio de l'Olivera, así como un centro de día asociado. También se construirán centros de día en Sant Agustí, Son Quint, Coll d'en Rabassa y Sant Jordi. Finalmente, la residencia, con 120 plazas, se ubicará en Son Angalda.

La previsión es que los proyectos, con una inversión total de 28,3 millones de euros y que representarán 320 nuevas plazas, se inicien este año y finalicen entre 2029 y 2031, dependiendo de la infraestructura.