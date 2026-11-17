Cabras - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) una convocatoria de 300.000 euros para contribuir a los gastos de funcionamiento de los mataderos del archipiélago.

Según ha informado en un comunicado, la línea tiene como finalidad ayudar a mantener este servicio "necesario para la continuidad de las explotaciones ganaderas y la comercialización de carne producida en las Islas".

Así, apuntan que los mataderos son un "eslabón imprescindible entre la cría de los animales y la venta de la carne", por lo que la disponibilidad de estas instalaciones condiciona la posibilidad de que los ganaderos den salida a su producción, en un contexto en el que los costes de funcionamiento y las exigencias sanitarias dificultan la rentabilidad de este servicio.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha explicado que para mantener la ganadería en la comunidad es necesario disponer de mataderos donde los ganaderos puedan llevar a los animales y que, sin este servicio, se dificultaría la comercialización de la producción y, por tanto, la continuidad de las explotaciones.

La convocatoria se enmarca en la declaración del servicio de matadero como servicio de interés económico general en Baleares, que permite establecer compensaciones por su prestación de acuerdo con la normativa europea.

Las ayudas, financiadas íntegramente con fondos de la Comunidad Autónoma, se dirigen a personas jurídicas titulares de los mataderos de Baleares y permiten subvencionar gastos de funcionamiento correspondientes a 2025, como los de personal, suministros y servicios vinculados a la actividad, dentro de los límites establecidos en las bases.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 29 de enero de 2027. La tramitación debe realizarse por medios electrónicos, a través del trámite específico disponible en la Sede Electrónica de la Comunidad.