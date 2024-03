El Govern convoca las ayudas a deportistas destacados con un presupuesto de 1,1 millones de euros

Esta línea de ayudas se ha incrementado en 100.00 euros respecto a la última convocatoria



PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha convocado las ayudas a deportistas destacados con un presupuesto de 1,1 millones de euros, 100.00 euros más que en la última convocatoria, gracias a la inclusión de los resultados en mundiales en categoría máster.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que, a través de la Dirección General de Deportes, ha hecho pública la convocatoria de ayudas a deportistas destacados de Baleares por un importe máximo de 1,1 millones de euros, una partida que se ve incrementada en 100.000 euros respecto a la de 2023. El proceso para pedir esta ayuda, abierto desde este lunes 25 de marzo, termina el miércoles 24 de abril.

La novedad de esta convocatoria, y gracias a la que se ha podido aumentar el importe destinado, ha sido la inclusión de los resultados en campeonatos del mundo en categoría máster, una reivindicación de los clubes y federaciones que ha sido atendida por la dirección general de Deportes.

Deportistas destacados de Baleares como Paula Barceló, Natalia Romero, Duna Gordillo, Adrián Castaño, Marcus Cooper, Joan Reinoso y Álex Sánchez, han sido beneficiarios de esta ayuda y muchos de ellos optarán otra vez a recibir esta subvención para continuar practicando sus modalidades deportivas al máximo nivel posible.

En esta convocatoria se tienen en cuenta los resultados destacados a nivel Mundial (Juegos Olímpicos y Paralímpicos, campeonatos y copas del mundo, Universiada, mundiales universitarios, etc.), Europeo (campeonatos y copas de Europa, Juegos Europeos del COI, rankings continentales , etc.), Internacional (clasificatorios para los JJOO, Juegos del Mediterráneo, Juegos Olímpicos Universitarios, Campeonatos Iberoamericanos, etc.) y Nacional (campeonatos y copas de España, rankings nacionales, etc.).