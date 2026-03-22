El Govern convoca el IV Certamen de Cuento Infantil sobre salud mental y bienestar emocional - CAIB

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha convocado el IV Certamen de Cuento infantil sobre salud mental y bienestar emocional, en el que se pueden presentar relatos hasta el 29 de marzo.

El objetivo de la iniciativa, organizada por la Dirección General de Salud Mental de la Consellería de Salud, es acercar la salud mental a los niños desde un punto de vista normalizador y libre de estigmas y perjuicios.

Los premios que se librarán en este certamen cuentan con los colegios oficiales de Baleares de Piscología, Médicos, Enfermería y Licenciados en Educación Física y el Deporte, que actúan como patrocinadores, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Desde la Dirección General de Salud Mental han invitado a todo el mundo a escribir un relato y a participar en el certamen, que incluye diferentes categorías y cuyos relatos tienen que ir dirigidos a niños de entre seis y ocho años.

La primera de ellas es la infantil (de ocho a 12 años) en la que se pueden presentar obras que no superen las 500 palabras. El premio es un lote de libros valorado en 200 euros, a elegir por la persona ganadora, además de material adaptado en su edad.

En la categoría juvenil (de 13 a 17 años), la extensión de la obra tiene que ser entre 500 y 750 palabras. En este caso, el premio incluye un lote de libros valorado en 200 euros, a elegir por la persona ganadora, además de material adaptado a su edad.

Finalmente, la categoría de mayores de 18 años contempla obras de entre 750 y 1.000 palabras, con un premio de un lote de libros valorado en 150 euros, a elegir por la persona ganadora, y material adaptado a su edad.

Las obras presentadas deben ser absolutamente inéditas. Así, no se pueden haber publicado en ningún blog, página web, revista, canal digital ni se tienen que haber utilizado herramientas de inteligencia artificial para su creación.

Para participar hay que enviar los relatos, cumpliendo los requisitos que contemplan las bases, al correo electrónico espaimental@dgsm.caib.es. Las bases se pueden consultar en la página web de la Dirección General.

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de Baleaers (2025-2030) y busca reforzar el compromiso de promover el respeto y los derechos de las personas con problemas de salud mental, la humanización de la atención y la lucha contra el estigma.