El Govern convocará diferentes programas de ayudas para autónomos entre enero y mayo de 2027

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PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern prevé convocar entre enero y mayo de 2027 las principales líneas de ayudas dirigidas a los trabajadores autónomos de Baleares.

La primera convocatoria se abrirá en enero y será para autónomos consolidados, es decir dirigida a profesionales con más de tres años de actividad y prevé ayudas de hasta 3.000 euros para inversiones realizadas durante 2026, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

Estas ayudas permiten financiar inversiones para renovar equipamientos, incorporar herramientas digitales e introducir mejoras que faciliten el trabajo diario y hagan el negocio más eficiente y sostenible.

En febrero está previsto abrir el plazo de solicitudes del Escudo del Autónomo correspondiente a las bajas de 2026. Este programa compensa las cuotas de la Seguridad Social de los dos primeros meses de baja por enfermedad, desde el primer día, para reducir los gastos que los profesionales deben asumir mientras no pueden ejercer su actividad.

La previsión se completará en mayo con una nueva convocatoria de Cuota Cero, dirigida a los autónomos durante los primeros años de actividad. El programa compensa el 100% de la cuota reducida del primer año y también del segundo si se cumplen los requisitos de renta. El tercer año, la ayuda cubre el 50% de la cuota, con el límite mensual establecido en la convocatoria.

Las personas interesadas pueden dirigirse a la Oficina del Autónomo para recibir información y asesoramiento sobre estas ayudas y la presentación de las solicitudes. También pueden consultar su web. Los plazos definitivos, los requisitos y las condiciones de cada línea se concretarán en las convocatorias correspondientes.