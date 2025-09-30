Govern coordina dispositivo para gestionar incidentes por lluvias y tormentas en Pitiusas y pide extremar precaución

Continúa activada la Situación Operativa 2 del Plan Inunbal y la alerta naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern coordina el dispositivo formado por diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad para gestionar los incidentes derivados de las lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera y pide extremar la precaución a la ciudadanía.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que el Govern, a través de la Dirección General de Emergencias e Interior, coordina el dispositivo para gestionar los incidentes derivados de las lluvias y tormentas que han descargado durante las últimas horas en Ibiza y Formentera, al tiempo que sigue pidiendo a la ciudadanía que atienda las recomendaciones de autoprotección y prudencia.

Por un lado, desde la Dirección General de Emergencias e Interior se ha coordinado un contingente con recursos autonómicos y estatales formado por efectivos de Bomberos de Mallorca --seis efectivos con dos pick-ups con bombas para extracción de agua--, Bomberos de Palma --ocho efectivos, dos pick-ups con bombas y una furgoneta--, Guardia Civil --28 agentes y 12 vehículos todoterreno--, Ibanat --dos brigadas, dos remolques con motobombas, un técnico y dos agentes de medio ambiente--, efectivos del Ejército de Tierra --seis efectivos y dos vehículos-- y voluntarios de diversas agrupaciones de Protección Civil --cuatro voluntarios de Lloseta, dos voluntarios de Andratx con un vehículo y un voluntario de Muro--. El contingente saldrá esta tarde en un barco que Baleària ha puesto a disposición y que partirá previsiblemente desde el puerto de Palma hacia Ibiza a las 20.00 horas. El objetivo es doble: preposicionar apoyos para Formentera en la isla de Ibiza en caso de ser necesario y dar apoyo a los efectivos para poder realizar relevos y garantizar su descanso.

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) también actúa en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en Ibiza, y se reforzará el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos. Hoy, 12 de ellos han partido desde la Comunidad Valenciana en helicóptero para llegar esta tarde a Ibiza, y está previsto que el resto, 140 efectivos, lleguen esta noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

Las zonas más afectadas son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos. Desde la Dirección General de Emergencias se ha habilitado un puesto de mando en el parque de Bomberos de Ibiza, junto con técnicos de la Unidad Operativa de Emergencias y con el apoyo de voluntarios de Protección Civil, Policía Nacional y Guardia Civil. El SAMU061 también ha reforzado sus servicios en Ibiza con dos unidades más.

Desde la Conselleria de Educación y Universidades, por recomendación de la Dirección General de Emergencias, se han suspendido las clases de esta tarde tanto en Ibiza como en Formentera. Durante la jornada de este miércoles, las clases quedarán suspendidas en todos los centros educativos del municipio de Ibiza, en todos los niveles (educación infantil --incluido el ciclo 0-3--, primaria, secundaria, universitaria y también enseñanzas de régimen especial como conservatorios y escuelas oficiales de idiomas), incluido el turno de tarde. También permanecerá cerrado el IES Marc Ferrer de Formentera, y en el municipio de Sant Josep de sa Talaia no habrá actividad docente en el CEIP Sant Jordi. La previsión es que las clases puedan reanudarse con normalidad el jueves, una vez se hayan completado las tareas de limpieza y revisión.

Con el fin de realizar una evaluación técnica detallada del estado de todos los centros públicos de Ibiza y Formentera, la Conselleria de Educación y Universidades ha activado un dispositivo especial que incluye a todos los técnicos del Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) disponibles en la isla, así como un refuerzo de arquitectos y técnicos que se desplazarán expresamente desde Mallorca. Las visitas comenzarán a primera hora de este miércoles, priorizando los centros más afectados.

En cuanto al estado de las carreteras, se está restableciendo el tráfico poco a poco, pero siguen cerradas la avenida de Sant Josep en el acceso a Ibiza y la avenida de Sant Joan de Labritja en el acceso a la zona del puerto, donde todavía hay acumulación de agua. También continúa con restricciones la carretera E-10 y algunos caminos rurales permanecen cerrados. El puerto y el aeropuerto de Ibiza funcionan con normalidad.

En cuanto a los incidentes registrados en Ibiza, el total es de 179. Los municipios más afectados han sido Ibiza (101), Santa Eulària des Riu (43) y Sant Josep de sa Talaia (30). Los Bomberos de Ibiza cuentan con 25 efectivos distribuidos en grupos para dar servicio a los incidentes pendientes. En Formentera se han gestionado seis incidentes. La mayoría de los avisos han estado relacionados con inundaciones de bajos y vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles y muros, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.

De todos los incidentes registrados, se han contabilizado tres heridos leves por un deslizamiento de talud cerca de un establecimiento hotelero. No se ha registrado ningún incidente con consecuencias graves para la vida de las personas.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que continuará lloviendo en Ibiza en las próximas horas, en cantidades menores que las registradas durante las horas centrales de la mañana. Ahora la previsión es que las precipitaciones sean de unos 20 o 30 litros por hora.

Por ello, la Aemet ha rebajado su aviso por lluvias acumuladas a naranja. Desde la Dirección General de Emergencias e Interior se mantiene activada la alerta naranja (IG-1) del Plan Especial contra Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteobal) por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera --alerta que se mantiene activa desde el lunes por la mañana-- y la Situación Operativa 2 (SO-2) del Plan Especial de Inundaciones (Inunbal) también en las Pitiusas.

Desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern se ha convocado de nuevo al Comité Técnico Asesor esta tarde y se está coordinando todo el dispositivo de actuación y respuesta por parte de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. Se pide a la ciudadanía mantener la calma, seguir los consejos de autoprotección e informarse a través de los canales oficiales.