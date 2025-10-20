El Govern y Cort firman la renovación del convenio para el suministro de agua procedente de la red en alta

(I-D) El Conseller Del Mar Y Del Ciclo Del Agua, Juan Manuel Lafuente; La Presidenta Del Govern, Marga Prohens; El Alcalde De Palma, Jaime Martínez, Y El Presidente De Emaya, Llorenç Bauzà, En La Firma De Renovación Del Convenio - EUROPA PRESS

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Ayuntamiento de Palma han firmado este lunes la renovación del convenio entre ambas administraciones para el suministro de agua procedente de la red en alta.

En rueda de prensa, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, junto al presidente de Emaya, Llorenç Bauzà, ha explicado que la renovación de este convenio es "especialmente importante porque el anterior llevaba caducado desde hace ya algunos año, concretamente desde el 2016" y "hay que dar seguridad jurídica al suministro de agua en Palma".

"Emaya ya está conectada a la red en alta. Lo que faltaba era formalizar este convenio", ha dicho Lafuente, añadiendo que "con este se garantiza el suministro a la ciudad". Pues, "supone un incremento importante de la cantidad del anterior convenio, respecto a lo que Abaqua y el Govern se compromete a suministrar a Palma, ya que se pasa de nueve hectómetros cúbicos a cerca de 13 hectómetros cúbicos anuales de garantía de suministro". De este modo, "se contribuye a que Palma tenga garantía de suministro hídrico suficiente".

También, este convenio "establece que una serie de municipios que, hasta ahora, eran suministrados a través de Emaya, se irán progresivamente suministrando a través de Abaqua". Estos municipios "eran Alaró, Binissalem, Santa Maria y Bunyola", ha concretado.