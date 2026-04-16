El Govern y Costas desbloquean Sanitja con una autorización temporal para mantener los muelles - CAIB

MENORCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern y Demarcación de Costas han desbloqueado este jueves la situación del puerto de Sanitja, en el término municipal de Es Mercadal, con una autorización temporal para mantener los muelles.

Según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, se ha aboraddo de forma conjunta una vía de solución basada en la posibilidad de establecer una autorización temporal que permita mantener las infraestructuras existentes sin realizar modificaciones, mientras se continúa con la tramitación de la concesión administrativa definitiva.

Esta alternativa se plantea como una respuesta inmediata a una demanda histórica de los usuarios de la zona y como una herramienta para garantizar la continuidad de una actividad vinculada al uso tradicional del enclave.

Sanitja es considerado uno de los espacios que mejor representa la idiosincrasia de Menorca, por lo que el objetivo compartido es preservar su carácter sin introducir cambios que puedan generar una mayor afección ambiental, han sostenido.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha participado este jueves en Menorca en la jornada de trabajo institucional que ha arrancado con una primera reunión centrada en la situación del puerto de Sanitja.

Según han señalado, la situación se ha agravado recientemente por la retirada de las embarcaciones que ocupaban este enclave en cumplimiento de la orden de la Demarcación de Costas, ejecutada entre finales de 2025 y principios de 2026 en el marco de expedientes sancionadores, dejando sin uso un espacio tradicional y poniendo de manifiesto la urgencia de encontrar una solución.

En este primer encuentro han estado presentes el conseller insular de Medio Ambiente, Simón Gornés; la directora general de Costas y Litoral del Govern, Xima Ferrer; la directora insular de la Administración General del Estado en Menorca, Clara Mayans; el jefe provincial de la Demarcación de Costas, Jorge Miguel Ortega, así como representantes municipales, usuarios y del sector.

"Nos encontramos ante una situación que requiere soluciones ágiles y realistas. No podemos permitir que la tramitación administrativa deje sin respuesta durante años a los usuarios", ha dicho Lafuente, agragando que la autorización temporal "es la vía más rápida y viable para mantener lo que ya existe, sin incrementar el impacto".

El Govern, a través de PortsIB, mantiene su voluntad de impulsar la concesión administrativa del ámbito, tal y como establece el Plan General de Puertos aprobado en 2023, que prevé la transferencia de la lámina de agua de Sanitja a este ente público con el objetivo de garantizar la continuidad de los usos tradicionales, sin ampliaciones ni nuevas actuaciones.

En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico han señalado que PortsIB seguirá tramitando la concesión y trasladará la documentación necesaria para subsanar la situación administrativa actual.

No obstante, han recalcado que se trata de un procedimiento complejo que puede alargarse varios años, por lo que ambas administraciones coinciden en la necesidad de activar soluciones transitorias que eviten la paralización de la actividad.

Asimismo, se ha acordado que esta autorización temporal quede condicionada a la continuidad del proceso de concesión, de manera que ambas vías avancen de forma paralela y con el objetivo final de dotar a Sanitja de un marco estable y con seguridad jurídica.

Lafuente ha insistido en que "mantener las instalaciones actuales sin modificaciones es la opción con menor afección ambiental y la que mejor responde al espíritu de conservar este espacio tal y como lo conocen los menorquines", y ha remarcado la voluntad del Govern de "hacer todo lo posible para que esta solución salga adelante en el menor tiempo posible".

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Baleares ha celebrado el desbloqueo del proyecto para la concesión del puerto de Sanitja, después de que la Conselleria, que desde las transferencias de julio de 2023 ostenta la competencia en esta materia, se haya comprometido a tramitar las concesiones oportunas para dar respuesta a las peticiones de los usuarios de la zona.

Asimismo, en una nota de prensa, ha valorado positivamente el compromiso del Govern de continuar con la tramitación del expediente de concesión administrativa iniciado a finales de la pasada legislatura.

La Delegación del Gobierno ha destacado también "la importancia del diálogo y la cooperación" en el ámbito del litoral, en el que confluyen competencias de distintas instituciones, lo que "hace indispensable la coordinación y el esfuerzo inversor de las distintas administraciones (estatal, autonómica y municipal) para garantizar el mantenimiento y la seguridad en estos enclaves".

También han señalado que el Estado realiza las tareas de mantenimiento y ejecuta para ello las inversiones necesarias. Actualmente, se encuentran en proceso de licitación actuaciones en diversos puntos de la costa de las Islas para este año, con la perspectiva de seguir incrementando los recursos destinados anualmente a este fin.