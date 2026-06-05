El Govern crea una bolsa de empleo para conectar panaderías y posibles trabajadores

Elevoración de masa para panadería. - CAIB

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha creado una bolsa de trabajo para poner en contacto a hornos tradicionales que necesitan personal con personas interesadas en trabajar en el sector, con el objetivo de favorecer el relevo generacional y garantizar la continuidad de estos establecimientos en Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, la iniciativa forma parte del programa 'Pan de aquí, horno y tradición', desarrollado por la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears) y la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Baleares para fomentar el empleo en el sector.

Los hornos participantes publican sus vacantes en una página web, y, así, los candidatos pueden consultar las ofertas y acceder a información sobre los establecimientos. Además, ADRBalears difunde las ofertas entre los centros con ciclos formativos relacionados con la cocina y la panadería.

La iniciativa incluye también una campaña de divulgación dirigida a estudiantes de ciclos formativos en la que más de 1.000 alumnos han participado en charlas impartidas por panaderos profesionales sobre las oportunidades del sector y las posibilidades de conciliación que ofrece el oficio.

Estas actuaciones buscan fomentar el relevo profesional en los hornos tradicionales de las Islas y dar respuesta a las necesidades de contratación de un sector que afronta dificultades para encontrar personal.

Actualmente, la marca 'Pan de aquí, horno y tradición' cuenta con 276 establecimientos adheridos. El distintivo identifica a hornos que ofrecen al menos dos variedades de pan tradicional y elaboran el 70 por ciento de los productos que comercializan.

Entre los productos reconocidos por este sello figuran el pan payés, el pan de 'xeixa', el 'llonguet', el panecillo de aceite, las galletas 'fortes' de Eivissa, las galletas de aceite, el 'coc' de Ciutadella, la magraneta y el pan de Viena.