El Govern crea la Gerencia de Atención Intermedia del IBSalut

Antiguo Hospital Son Dureta, actualmente en obras - CAIB

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la creación de la Gerencia de Atención Intermedia, un órgano de gestión específico que inicialmente asumirá la puesta en funcionamiento del Hospital Son Dureta y, de forma progresiva, el resto de las infraestructuras destinadas a esta finalidad.

Para ello, se ha modificado el Decreto 79/2023, de 22 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica del Servicio de Salud (IBSalut), según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern.

La Gerencia de Atención Intermedia nace con el objetivo de dar una respuesta organizativa específica y especializada ante el envejecimiento progresivo de la población, que implica una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, descompensaciones y pérdida de autonomía.

Se estima que los pacientes crónicos complejos y avanzados representan entre el 4 y el 5 por ciento de la población, por lo que se requiere un modelo de atención enfocado a este tipo de paciente, ha subrayado el Govern.

En este contexto, la atención intermedia es el conjunto de servicios situados entre el hospital de agudos y la atención primaria, cuyo objetivo fundamental es promover una recuperación más rápida de la enfermedad, prevenir ingresos innecesarios en hospitales de agudos, evitar reingresos, facilitar altas precoces y potenciar la vida independiente de los pacientes.

Este nuevo modelo necesita la creación de nuevas infraestructuras destinadas a este fin, como el futuro Hospital Son Dureta y el Hospital de Felanitx o la rehabilitación del Hospital Verge del Toro, en Menorca.

Esta nueva gerencia asumirá el liderazgo en la gestión de los flujos asistenciales, el establecimiento de procesos uniformes para personas mayores frágiles y con cronicidad compleja, y la coordinación con el sistema de servicios sociales, para erigirse como el referente del sistema sanitario balear en el área de la cronicidad.

INMUNIZACIÓN BRONQUILOTIS

El Consell de Govern ha autorizado la compra de 10.000 dosis del anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial (VRS), que causa varios cuadros clínicos como la bronquiolitis y la neumonía, por un valor de cerca de 6,7 millones de euros.

El presupuesto base de licitación es de 2,1 millones de euros, con una distribución de 1,9 millones para el año 2026 y 217.360 euros para 2027.

La compra de 10.000 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevimab permitirá inmunizar a todos los bebés menores de seis meses la próxima temporada de circulación del virus y, así, evitar la importante morbimortalidad asociada a esta infección en la población infantil.

Las últimas recomendaciones de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones establecen que el anticuerpo se administre a los bebés nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el final de temporada, el 31 de marzo de 2027.

A los nacidos entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo 2027 se les realizará la administración dentro de las primeras 24-48 horas de vida.

En cuanto a los nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, se llevará a cabo una campaña de recuperación al inicio de la temporada y se les ofrecerá la dosis en el centro de salud.

Además, se priorizan los niños con mayor riesgo de complicaciones, como los bebés prematuros, los menores con cardiopatías o patologías pulmonares de nacimiento y aquellos con un sistema inmunitario débil.

El Govern ha recordado que esta será la tercera temporada de esta estrategia en la sanidad pública balear. La de 2026-2027 ha demostrado una efectividad superior al 80 por ciento en la prevención de hospitalizaciones por bronquiolitis causada por el VRS.

En Baleares, la cobertura de inmunización ha alcanzado niveles superiores al 80 por ciento, lo que ha permitido evitar ingresos hospitalarios y reducir las complicaciones graves en lactantes.

Por otro lado, también en materia sanitaria, el Consell de Govern ha autorizado la contratación del servicio de lavandería del Hospital Universitario Son Llàtzer y del Hospital Joan March, con un gasto de 6,9 millones de euros, distribuidos en los ejercicios presupuestarios de 2026-2029.

Los servicios de lavado e higienización de toda la ropa que se utiliza en los hospitales Son Llàtzer y Joan March es indispensable para prestar la actividad asistencial propia de los centros hospitalarios.