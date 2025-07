Govern crea la Reserva Marina de las Islas del Ponent de Mallorca que sustituye la de las Malgrats y el Toro

Regula la velocidad de la navegación y prohíbe la circulación de motos acuáticas en las zonas de alta protección

PALMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la creación de la Reserva Marina de las Islas del Ponent de Mallorca (El Toro, Les Malgrats y El Sec), que sustituye la de las Islas Malgrats y el Toro aprobada en 2022.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, en la que ha subrayado que la nueva reserva marina tiene el apoyo del sector pesquero profesional, de las cofradías afectadas y de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, frenta a la reserva de 2022 a la que "siempre se opuso" el sector.

Concretamente, la Reserva Marina del Ponent tendrá una extensión de 2.300 hectáreas (ha), de las que 240 ha son de alta protección, además de las 93 ha de la zona especial de pesca de la bahía de Santa Ponça.

De este modo, se aumentan las hectáreas de alta protección (15 ha más que con la anterior) y también la línea de costa que forma parte de la nueva reserva (unos 7 km más).

El objetivo principal es garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la conservación de la biodiversidad marina. La reserva aprobada deja fuera zonas de mar abierto, donde podrán pescar las barcas de cerco de la Cofradía de Pescadores de Palma, motivo por el que tendrá menos extensión que la creada en 2022. No obstante, han remarcado que continúa siendo diez veces más grande que las reservas originales de El Toro y las Malgrats.

Según el Govern, la reserva marina creada en 2022 no resolvió los problemas que se querían solucionar, ya que no contó con el apoyo del sector pesquero ni satisfizo las aspiraciones de los promotores, en particular del Ayuntamiento de Calvià, en cuanto a hacer llegar la reserva marina hasta la isla de El Sec.

Por ello, el Ejecutivo ha modificado los límites geográficos y las dimensiones de la anterior reserva marina, con los objetivos, por un lado, de permitir la actividad de las embarcaciones de la Cofradía de Pescadores de Palma y, por otro, de lograr la protección de la isla de El Sec y el arrecife adyacente.

ZONAS DE ALTA PROTECCIÓN

El decreto aprobado establece tres zonas de alta protección: dos en las antiguas zonas especiales de buceo de las islas de El Toro y de las Malgrats, y una tercera en el entorno de la isla de El Sec y su arrecife.

En estas zonas se restringen tanto la pesca recreativa como la profesional (limitada a las artes de parada y a la pesca del chanquete) y, además, por primera vez, se regula la velocidad de la navegación a un mínimo de 3 nudos y un máximo de 6 nudos, y se prohíbe la circulación de motos.

En cuanto a las actividades subacuáticas, en las zonas de alta protección se establecen seis puntos concretos en la zona de la isla de El Toro y cuatro puntos en la zona de las Malgrats, que deben balizarse, donde se podrán hacer inmersiones, con un máximo diario.

Otra novedad es que, para defender la pesca artesanal tradicional, se prohíbe el buceo y la circulación de embarcaciones en las inmediaciones de los cinco puntos de artes de parada de toda la reserva marina, cuando el arte está calado, que se delimitarán en un anexo.

Finalmente, el nuevo decreto modifica, por un lado, el Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas interiores del litoral balear, con el fin de regular el uso de los posicionadores dinámicos en las reservas marinas.

Por otro, se modifica el Decreto 10/2019, de 15 de febrero, que regula el Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras de Baleares, para precisar la responsabilidad de los armadores de los buques pesqueros respecto al funcionamiento y la operatividad de los posicionadores VMS (las cajas verdes).

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PESQUERA

Desde el Govern han puesto en valor que las reservas marinas en Baleare son una importante herramienta de gestión pesquera del Ejecutivo para recuperar las poblaciones de peces comerciales, conservar los hábitats naturales marinos y ayudar a la pesca profesional de artes menores.

En las reservas hay más peces, son más grandes, abundan especies que fuera de las reservas escasean y las capturas son más importantes en cantidad y calidad. También han destacado que las reservas marinas se han consolidado como un importante referente para el buceo turístico, con más de 70.000 inmersiones anuales.

Actualmente, el archipiélago balear cuenta con una red de 12 reservas marinas, con una superficie total de 67.420 ha. Entre otros beneficios, la declaración de la Reserva Marina de las Islas del Poniente de Mallorca extenderá la recuperación de las poblaciones de peces comerciales y favorecerá al sector pesquero artesanal y las actividades económicas relacionadas con la observación de los peces.