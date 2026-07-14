El Govern creará una mesa de industria para hacer un seguimiento de la actividad del plan 2027-2031. - CAIB

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado este martes la creación de la Mesa de la Industria, un órgano consultivo que reunirá a la administración, empresas, universidad y agentes sociales para realizar un seguimiento del futuro Plan de Industria de Baleares 2027-2031.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, este órgano permitirá realizar el seguimiento de las actuaciones previstas, evaluar sus resultados y adaptarlas a las necesidades del sector, siendo capaz de evolucionar según las necesidades industriales del futuro.

La Conselleria ha apuntado los principales retos de la industria balear como la disponibilidad y optimización del suelo industrial, la atracción de talento, la incorporación de sectores tractores vinculados a la innovación y el refuerzo de la competitividad del tejido productivo.

El Govern ha avanzado en la elaboración del Plan de Industria con la celebración de una reunión de trabajo entre el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez; y los principales representantes del sector industrial de las Islas. El encuentro se enmarca en el proceso de elaboración del documento estratégico, cuya aprobación está prevista para principios de 2027.

El conseller ha defendido reforzar el papel de la industria en la economía del archipiélago. "Tenemos sectores muy consolidados, como la madera, la náutica, el calzado o la bisutería, pero también debemos mirar hacia nuevos ámbitos vinculados a la innovación tecnológica y a las actividades que generarán valor añadido en el futuro. Nuestro objetivo es impulsar la reindustrialización de las Islas de la mano del sector", ha afirmado.

También ha destacado que la realidad insular obliga a hacer un uso más eficiente del suelo industrial y ha señalado que el reto no pasa tanto por crecer en extensión, como por aprovechar mejor los espacios disponibles, revisando de manera consensuada aquellos parámetros urbanísticos que permitan optimizar las naves y las áreas industriales existentes.

En la reunión han participado representantes de CAEB, PIME Balears, CCOO, UGT, UIB, el Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Baleares, Febape, Cetebal, la Federación de la Madera de Baleares, Asobic, Abtecir, Aberan, Gsbit, Asinem, Costruïm, Infocal, Cercle d'Economia de Mallorca y Mac Insular, entre otras entidades representativas del tejido industrial.