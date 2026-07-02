El Govern cree que las cifras de la regularización muestran la "falta de planificación" y no reflejan "el impacto final"

Archivo - La consellera de la Presidencia, Antònia Maria Estarellas, - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha considerado que el número de solicitudes de regularización extraordinaria demuestra la "falta de planificación" del proceso y ha asegurado que "no reflejan el impacto final".

"Ni siquiera han sido capaces de calcular cuánta gente se acogería", ha criticado la consellera en declaraciones, tras conocer que el proceso ha concluido en Baleares con 34.166 solicitudes.

A su entender, es "evidente" que el Gobierno de España no ha calculado el impacto de la regularización extraordinaria sobre los servicios públicos, la vivienda o el mercado laboral.

Según Estarellas, las más de 34.000 solicitudes registradas "no reflejan el impacto final", puesto que "después vendrán las reagrupaciones familiares". "Todo junto, un gran desaguisado", ha añdido.

La vicepresidenta segunda ha insistido en que este proceso supone "un efecto llamada", asegurando que las personas que llegan en patera a las costas de las Islas "lo primero que piden cuando tocan tierra es dónde tienen que ir para regularizar su situación".

Además, ha señalado que en Baleares "ya se comienzan a ver los primeros efectos", después de que los datos del paro publicados este jueves hayan mostrado un incremento del desempleo respecto al mes anterior.

Este incremento, ha indicado la consellera, coincide con la inscripción en el Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) de 222 personas extranjeras en alta con el código RE de regularización extraordinaria.

"No se pueden tomar decisiones de esta magnitud desde Madrid sin contar con las comunidades autónomas, sin prever las consecuencias, sin planificación y, lo más importante, sin diálogo", ha zanjado.