El Govern cubrirá las diferencias salariales entre escoletas integradas y no integradas si se firma el convenio

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado este martes que el Govern pondrá los recursos necesarios para cubrir las diferencias salariales entre profesionales de las escoletas integradas y no integradas si las partes llegan a un acuerdo para el convenio autonómico.

Así lo ha avanzado en el pleno del Parlament de este martes, en su respuesta a la diputada del PSIB Amanda Fernández, sobre las reclamaciones de los profesionales de la enseñanza 0-3.

Vera, al mismo tiempo, que modificará el decreto de mínimos para que sea una realidad el curso 2027-2028 y que se está elaborando una orden sobre los comedores 0-3 para rebajar las ratios.

También se está elaborando un informe sobre la gestión de 0-3 años de ayuntamientos y consells insulares con una calendarización para traspasar a la Conselleria.