El Govern culmina el nuevo aparcamiento fotovoltaico del Hospital de Inca con 1.044 placas solares

Autoridades en el nuevo aparcamiento fotovoltaico del Hospital de Inca - CAIB

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal de Inca dispone desde este jueves de un nuevo aparcamiento fotovoltaico, una infraestructura que refuerza la apuesta del Govern por extender el autoconsumo a los edificios públicos, reducir el consumo energético y avanzar en la transición energética de la comunidad.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la de Salud, Manuela García, han visitado las nuevas instalaciones y han explicado que la actuación ha consistido en la construcción de pérgolas fotovoltaicas de hormigón sobre el aparcamiento exterior del hospital, donde se han instalado 1.044 placas fotovoltaicas con una potencia total de 647,28 kWp (600 kWn).

La infraestructura ocupa 190 plazas de aparcamiento y combina la generación de energía renovable con la protección de los vehículos estacionados, aprovechando un espacio ya existente sin afectar a la actividad del centro. Generará aproximadamente 975.000 kWh anuales de energía renovable, una producción que contribuirá a reducir el consumo energético del centro y evitará la emisión de cerca de 500 toneladas de CO2 cada año, una cantidad equivalente a la capacidad de absorción de unos 50.000 árboles.

El proyecto ha supuesto una inversión de 1,1 millones de euros, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La intervención también ha supuesto la instalación de cinco puntos de recarga dobles, con capacidad para dar servicio a diez vehículos eléctricos, que pasarán a formar parte de la red pública Melib. Además, se ha dejado preparada la infraestructura necesaria para incorporar cinco puntos de recarga dobles adicionales en una futura ampliación.