El Govern culmina la recepción de las seis embarcaciones adquiridas para reforzar la vigilancia marina

Embarcación para la vigilancia marina - CAIB

EIVISSA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha culminado la recepción de sus nuevos medios de vigilancia y gestión ambiental marina con la entrega, en el puerto de Sant Antoni, de las dos últimas embarcaciones neumáticas semirrígidas.

Esta actuación forma parte de una inversión superior a un millón de euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Con esta entrega se completa la incorporación de las seis nuevas embarcaciones destinadas a reforzar las tareas de vigilancia, control y conservación de la biodiversidad marina en Baleares, una actuación que se enmarca en las líneas estratégicas del Plan de Conservación Marina impulsado por el Govern.

Cuatro unidades se destinan a los agentes de Medio Ambiente y operarán desde los puertos de Sóller y de la Colònia de Sant Pere, en Mallorca; desde el puerto Fornells, en Menorca, y desde el puerto de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza. Las otras dos embarcaciones, junto con los respectivos remolques, se destinan al Parque Natural de S'Albufera des Grau, en Menorca, y al Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que con la recepción de las últimas embarcaciones se culmina una "inversión estratégica que incrementa de manera significativa la capacidad operativa de la Conselleria en el ámbito marino". Según ha señalado, "disponer de medios modernos y adaptados a las necesidades actuales es fundamental para garantizar una vigilancia efectiva de los espacios marinos protegidos y avanzar en la conservación de nuestros ecosistemas".

Torres ha añadido que esta nueva flota permitirá mejorar las tareas de control y seguimiento ambiental y facilitar una respuesta más ágil ante cualquier incidencia. Asimismo, ha remarcado que la protección del patrimonio natural marino de Baleares requiere recursos adecuados y una apuesta continuada por la modernización de los servicios públicos encargados de su conservación.

La directora general ha subrayado que las nuevas embarcaciones están concebidas para un uso profesional. Disponen de cabina e incorporan tecnología avanzada, incluyendo sistemas de observación y vigilancia con infrarrojos, que permitirán mejorar la eficacia, la seguridad y la capacidad de respuesta de los equipos que desarrollan su trabajo en el mar.

El Govern ya ha iniciado los trámites administrativos necesarios para la puesta en servicio de las embarcaciones, con la previsión de que puedan entrar en funcionamiento a finales de verano.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha recordado que esta actuación forma parte del Plan de Conservación Marina, una herramienta impulsada por el Govern para reforzar la protección, la vigilancia y la gestión de los ecosistemas marinos de Baleares.