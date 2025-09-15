El Govern da la "bienvenida" al Gobierno central a la lucha contra el alquiler turístico ilegal

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado la "bienvenida" al Gobierno central por sumarse a la lucha contra el alquiler turístico ilegal en Baleares, después de que cerca de 2.400 viviendas de este tipo no obtuvieran el número de registro para seguir anunciadas en las plataformas de alquiler vacacional.

De esta manera ha reaccionado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, al ser preguntado por esta información que el Ejecutivo central dio a conocer este domingo.

En ese sentido, ha apuntado que "ya era hora" que el Gobierno central destinase recursos a la lucha contra el alquiler ilegal, porque, a su manera de ver, esta primera cifra facilitada es "alta y considerable". "La contra aquella persona que esté fuera de la ley es lo primero que le tiene que ocupar a los gobiernos", ha ahondado.

Aún así, ha señalado que se tendrá que ver si este dato es "correcto" o si por el contrario todavía se pueden encontrar más, ya que el Govern también destina recursos del impuesto de turismo sostenible (ITS) para esta cuestión.

Bauzà ha recalcado que aunque solo haya una persona que vaya contra la ley le parecerá una cifra "alta", por lo que se ha marcado como objetivo para lo que resta de curso político la lucha contra aquellos que están "fuera de la ley" y "abusan de una destinación" como Baleares.

Preguntado por las declaraciones de los representantes de Habtur Baleares, en las que afirman que hay viviendas turísticas legales que se habrían quedado fuera del registro, ha subrayado que "seguramente" la disposición del Gobierno central para el registro "se pueda mejorar" e intentar que "no se a injusta" pero ha valorado el objetivo de la lucha contra la oferta ilegal.

"Este registro se habrá diseñado para las viviendas que están fuera de ordenación y se tendrá que valorar cada uno de los casos pero cada vivienda que tramitara su licencia dentro de plazo y ordenación en los Consells, no tendrá ningún problema para conseguir este registro", ha defendido.

"INJUSTAS" CRÍTICAS DE ESCARRER

Otro de los asuntos por los que se ha consultado a Bauzà, es la afirmación del presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, en la que reprochaba la falta de acción de las instituciones contra el alquiler turístico ilegal, que ha tildado de "injusta".

Así, ha mantenido que en los diferentes planes de ITS del Govern se han orientado recursos para que se aumenten las plantillas de los Consells que luchan contra la oferta ilegal y, pese a que ha admitido que todos los recursos que se puedan destinar a combatir las ilegalidades son "pocos", ha reivindicado que el Govern sí invierte recursos desde 2023.