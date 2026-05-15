El Govern declara dos nuevas promociones de vivienda del Ibavi como inversiones de interés autonómico

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarado como inversiones de interés autonómico dos nuevas promociones públicas de vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Lo ha informado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

El acuerdo incluye dos nuevas promociones de vivienda social en tramitación, una en Maó (Menorca), de 30 viviendas de protección pública, y otra en Capdepera (Mallorca), de 6 viviendas.

En total son 37 promociones del Ibavi en todas las islas, que suman más de 765 viviendas públicas, las que ya se han beneficiado de esta nueva figura impulsada.

El procedimiento exprés incorporado por ley para acelerar la vivienda pública es una de las medidas que forman parte del plan de choque para facilitar más vivienda asequible, ha apuntado Mateo.

De este modo, las promociones de vivienda de protección pública obtienen una tramitación abreviada, al igual que otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios, y se permite acortar los plazos de tramitación de los proyectos de vivienda pública.