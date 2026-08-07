El Govern declara de interés estratégico autonómico las obras en los accesos al nuevo CEIP de Felanitx

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PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la declaración como proyecto de especial interés estratégico autonómico de las obras de urbanización y dotación de servicios de la vía de acceso al nuevo CEIP de Felanitx.

La actuación, que ejecutará el Ayuntamiento de Felanitx con un presupuesto de 297.889 euros, permitirá adecuar los accesos al futuro centro educativo mediante mejoras de movilidad, accesibilidad y seguridad vial, además de dotarlo de las infraestructuras urbanas necesarias para su puesta en funcionamiento.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, el acuerdo también declara sistema general de equipamiento docente en suelo rústico las parcelas municipales donde se desarrollarán estas actuaciones.

Las obras se enmarcan en la declaración de inversión de interés autonómico del nuevo CEIP de Felanitx, aprobada en febrero de 2025 y actualmente en ejecución, y son consideradas imprescindibles para que el centro pueda entrar en funcionamiento.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la construcción de acera, pasos de peatones elevados y vados adaptados para garantizar itinerarios accesibles, así como medidas para favorecer la movilidad ciclista, la limitación de la velocidad del tráfico, la ampliación de la plataforma viaria y la mejora de la conexión con la red de carreteras existente.

El proyecto también contempla la ejecución de las redes de abastecimiento de agua potable, saneamiento, telecomunicaciones, alumbrado público y suministros de gas, además del resto de infraestructuras necesarias para garantizar el funcionamiento del nuevo centro educativo.

El Govern ha señalado que la declaración responde al interés público de garantizar la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad del futuro colegio y permitirá agilizar la tramitación administrativa para que los accesos estén disponibles cuando el CEIP entre en funcionamiento.