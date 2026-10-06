El Govern dedica a los materiales de construcción tres mesas del Plan Director de Industria

El Govern dedica a la construcción tres mesas del Plan Director de Industria. - CAIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern sigue este martes las mesas sectoriales del Plan Director de Industria 2027-2031 con tres sesiones dedicadas a los materiales de construcción y la piedra natural; la metalmecánica y los transformados metálicos, y la construcción y la edificación.

Las reuniones, presididas por el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, permiten contrastar el diagnóstico con las empresas, identificar sus necesidades y concretar propuestas para el futuro plan, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

La construcción es uno de los sectores productivos con más peso en las Islas y representa el ocho por ciento del PIB balear, por encima del 5,7 por ciento del conjunto de España. Su actividad está vinculada a otras ramas industriales, como la fabricación de materiales y los transformados metálicos, también convocadas a las sesiones de este martes.

Las próximas reuniones serán este jueves con las mesas de economía circular y valorización de residuos y de ciclo del agua y energía. La mesa de náutica e industria marítima cerrará las sesiones el viernes.