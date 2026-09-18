El Govern defiende ante el Comité Europeo de las Regiones que la insularidad sea un principio de las políticas europeas

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francisca Ramis, en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE del Comité Europeo de las Regiones. - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido este viernes, en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE del Comité Europeo de las Regiones, que la futura estrategia de la UE para las islas proporcione medidas concretas para afrontar las desventajas estructurales derivadas de la insularidad.

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francisca Ramis, ha propuesto una medición objetiva de los costes de la insularidad y la eliminación de las barreras a la cooperación transfronteriza entre islas, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Durante el debate del documento de trabajo del futuro dictamen sobre la estrategia de las islas de la UE, Ramis también ha pedido que se establezca una cláusula insular horizontal en la legislación europea y que se flexibilice el límite de 'minimis' --unas subvenciones de pequeña cuantía a empresas-- para compensar los sobrecostes del transporte de mercancías.

Ramis ha subrayado que estas propuestas aspiran a que la futura estrategia europea para las islas "vaya más allá del reconocimiento de la especificidad insular y se traduzca en medidas concretas y aplicables".

Asimismo, ha asegurado que estas reivindicaciones "no pretenden establecer una competencia entre territorios insulares, sino garantizar que las diferentes realidades geográficas sean adecuadamente contempladas" en las políticas europeas.

Las propuestas han sido analizadas y serán recogidas por el ponente en el dictamen Sobre la estrategia de la UE para las islas.

MEDIR LOS COSTES DE LA INSULARIDAD

Baleares ha defendido una metodología objetiva y comparable entre territorios para identificar y cuantificar los costes adicionales que soportan las islas.

En el caso de Baleares, el sobrecoste logístico de las mercancías oscila entre el 15 y el 30 por ciento respecto a territorios continentales equivalentes.

A ello se suman otros factores, como el tiempo de acceso a determinados servicios sanitarios especializados o el sobrecoste energético derivado de una interconexión insuficiente.

Según Ramis, estos costes puedan medirse de forma homogénea sin depender de criterios discrecionales o de excepciones caso por caso.

ELIMINAR EL LÍMITE DE 150 KILÓMETROS

El Govern ha reclamado eliminar el límite de 150 kilómetros para las islas que se encuentren dentro de una misma cuenca o subcuenca marítima.

En este sentido, Ramis ha señalado que "el mar no es una carretera" y que las distancias marítimas no pueden valorarse con los mismos criterios que las terrestres.

La directora general ha remarcado que esta modificación permitiría reforzar la cooperación entre territorios insulares europeos y ha recordado que la eliminación de esta limitación se ha reclamado en diferentes ocasiones por instituciones europeas.

UNA CLÁUSULA INSULAR HORIZONTAL

Baleares ha planteado una definición jurídica común de territorio insular, aplicable transversalmente a las distintas políticas y legislaciones de la UE.

La propuesta consiste en avanzar hacia una cláusula de insularidad que permita tener en cuenta las características específicas de las islas desde el momento en el que se diseña una nueva normativa europea, evitando que posteriormente sean necesarias excepciones.

Esta definición "tendría que basarse" en criterios objetivos como la superficie, la población, la distancia, la dependencia del transporte marítimo o aéreo, el tiempo y las situaciones de doble insularidad.

En este sentido, Baleares propone avanzar en el concepto de 'island-proofing' o adaptación insular, mediante una evaluación previa del impacto que las nuevas normas pueden tener sobre los territorios insulares.

FLEXIBILIZAR EL LÍMITES DE 'MINIMIS'

Baleares ha planteado una flexibilización del límite de las ayudas de minimis para el transporte de bienes exportados desde las islas.

La compensación de los sobrecostes derivados del transporte de mercancías puede consumir una parte importante del límite disponible, reduciendo el margen de actuación de empresas, agricultores y pescadores insulares.

La directora general ha considerado "necesario" adaptar este límite para que los mecanismos destinados a compensar una desventaja estructural como la insularidad no terminen limitando la capacidad de los sectores productivos de las islas para competir en condiciones equivalentes.