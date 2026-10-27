El Govern defiende que el Crist Rei de Felanitx es de 1934 para rebatir su supuesta vinculación con el franquismo

Archivo - La consellera de Presidencia, María Antonia Estarellas, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido que el Crist Rei del Puig de Sant Salvador de Felanitx, cuya inclusión en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y eventual retirada será estudiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, es anterior al franquismo y la posición de su brazo, estirado y en alto, representa una bendición.

Lo ha dicho la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada al respecto por el diputado de Vox Sergio Rodríguez en el pleno del Parlament de este martes.

"El govern considera que se debe tener en cuenta el valor histórico y simbólico de este monumento y que es necesario escuchar la voz de los ciudadanos. Velaremos para que cualquier decisión se ajuste a la normativa vigente y actuaremos para defender el patrimonio", ha dicho Estarellas.

La consellera ha asegurado que el Ejecutivo autonómico todavía no ha recibido notificación alguna por parte del Ministerio acerca del inicio de ningún expediente.

Ha defendido que el Crist Rei del Puig de Sant Salvador se remonta a 1934, es decir, antes de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, y que la postura de su brazo, según el Obispado, representa a Jesucristo bendiciendo al pueblo de Felanitx.

"Entiendo que el Ministerio tendrá en cuenta esas explicaciones", ha dicho. También ha puesto de relieve que el monumento no fue incluido en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática elaborado por el Govern del Pacte en 2019.

RESPETO A LAS PROTESTAS

La diputada socialista Mercedes Garrido también ha interpelado a Estarellas en el pleno de este martes, en su caso acerca del respeto que el Govern tiene a las protestas ciudadanas.

Garrido ha mencionado la presencia de los "cachorros de Vox" que el sábado se desplazaron hasta la Plaza de Espanya de Palma para "molestar" a los acampados por la vivienda y de la identificación de la activista Madó Farta por parte de la Policía Local de Santanyí.

"El Govern siempre respeta el derecho de todo el mundo a manifestarse pacíficamente sin atentar contra el patrimonio ni la integridad de las personas", ha contestado Estarellas.

La consellera no se ha pronunciado por lo ocurrido en Palma, pero sí que ha defendido la actuación de la Policía Local de Santanyí. "El Ayuntamiento ya ha dado explicaciones y como no puede ser de otra manera, máximo respeto por la actuación de la Policía Local, que seguro que actuó en cumplimiento de su deber", ha dicho.

DEFENSA DE IB3

La consellera ha defendido la libertad de información y la profesionalidad de los periodistas de IB3 y ha acusado al PSIB de "exponer públicamente" a Pilar López, la mujer desahuciada de Palma que tuvo que pasar el verano viviendo en un coche y que acudió a un pleno del Parlament.

Así se ha expresado Estarellas ante las críticas de la diputada socialista Pilar Costa, quien ha preguntado al Govern si defiende que los informativos de IB3 revelaran que López estaba cobrando una prestación pública.

Para Costa, el Ejecutivo autonómico "ha entregado IB3 a los ultras", prueba de ello, ha dicho, "es que está prohibido utilizar la palabra ultra porque así lo exigió Vox".

Estarellas, por su parte, ha considerado que el PSIB quiere que el Govern "aplique una caza de brujas" contra periodistas del ente público. "Los únicos que han expuesto públicamente a una ciudadana vulnerable ante los medios de comunicación han sido ustedes", ha reprochado.