El Govern defiende el desalojo de la acampada por la vivienda de Palma: "El Ayuntamiento no cometió ninguna ilegalidad"

Desalojo de la acampada por la vivienda de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido el desalojo de la acampada por la vivienda que estuvo instalada durante varias semanas en la plaza de España de Palma al entender que el Ayuntamiento "no cometió ninguna ilegalidad".

De este modo se ha expresado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada al respecto por la diputada socialista Mercedes Garrido.

La parlamentaria del PSIB ha sostenido que el Consistorio no tenía competencias para acometer el desalojo y que, por lo tanto, cometió un delito al mandar a los agentes de la Policía Local y a los operarios de Emaya.

"El Ayuntamiento no desalojó a las personas ni les impidió su derecho a la manifestación ni cometió ninguna ilegalidad. Cumplió con las ordenanzas municipales ante una situación que generaba molestias a los viandantes y vecinos y problemas de insalubridad", ha replicado Estarellas.

El Govern, ha sostenido la consellera, "defiende el derecho a manifestarse, a la vivienda y a la libertad de expresión". "Pero ocupar un espacio público indefinidamente no es legítimo y debe tener consecuencias. No era una reunión ni una concentración", ha incidido.

Estarellas ha aprovechado para criticar que el Gobierno "deje a los ayuntamientos solos ante cualquier problema que les pueda surgir". "El Ayuntamiento tomó medidas hasta sus ámbitos competenciales y respetamos la autonomía municipal", ha concluido.

EL NUEVO DELEGADO DEL GOBIERNO

Estarellas también ha sido preguntada, en esta ocasión por el diputado de Vox Sergio Rodríguez, acerca de la opinión que le merece el nombramiento del socialista Pere Joan Pons como nuevo delegado del Gobierno en Baleares.

"Esperamos diálogo y transparencia, cualidades que deberían venir de serie pero viendo lo que hemos vivido en los últimos años no lo podemos dar por hecho", ha señalado la consellera.

En materia de seguridad, Estarellas ha reconocido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "siempre han estado al lado del Govern". "Pero en otras ocasiones necesitamos un cambio de actitud", ha puntualizado.

En concreto, le ha pedido a Pons "que no mire hacia otro lado" en la gestión de la llegada de migrantes a bordo de pateras a las costas de Baleares.