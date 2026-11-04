La Policía Local desaloja la acampada por la vivienda de la plaza de España de Palma

Desalojo de la acampada por la vivienda de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha iniciado a última hora de este miércoles el desalojo de los acampados por la vivienda en la plaza de España de la capital balear.

Una veintena de agentes y dos camiones de Emaya han iniciado el desalojo sobre las 20.00 horas para hacer cumplir, según han indicado fuentes municipales, las ordenanzas municipales sobre la ocupación del espacio público.

Los agentes han identificado a varios de los participantes y el desalojo ha transcurrido inicialmente con tranquilidad, aunque la tensión ha subido con el paso de los minutos.

Los participantes, entre gritos de "¿dónde está la orden?", "delincuentes", "traidores" y "policía, tortura y asesina", han llamado la atención en varias ocasiones sobre lo que consideran la ilegalidad del desmantelamiento que, a su juicio correspondería a la Policía Nacional.