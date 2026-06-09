El Govern defiende su ley de conciliación y acusa a MÉS de abogar por medidas "peligrosas para las mujeres"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha defendido la ley autonómica de conciliación y ha acusado a MÉS per Mallorca de abogar por medidas "peligrosas para las mujeres".

Lo ha dicho en respuesta a la pregunta que la diputada ecosoberanista Marta Carrió le ha formulado durante el pleno del Parlament de este martes.

Cabrer ha reivindicado que ahora las familias "pueden conciliar mejor" que durante las pasadas legislaturas gracias a una batería de medidas que contempla la normativa.

Carrió ha considerado que estas han fracasado, como diversas convocatorias de ayudas o el programa 'Patis Oberts', al que se han sumado dos de los 53 ayuntamientos de Mallorca. "Impacto cero. Lo único que han hecho ha sido subvencionar a los más ricos", ha criticado.

La consellera, por su parte, ha ido más allá de la ley de conciliación para reivindicar medidas como la gratuidad del ciclo educativo de 0 a 3 años.

Se ha negado, además, a "penalizar a las pymes o a hacer que la mujer renuncie a su carrera profesional". "No hay nada más peligroso para las mujeres que sus políticas, y si no que se lo digan a las menores tuteladas", ha concluido.