El Govern defiende sus políticas turísticas ante la cadena humana de este sábado: "Somos conscientes del malestar"

Archivo - Varios turistas se hacen un selfie en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido este viernes sus políticas en materia turística en lo que va de legislatura y ha destacado ser "consciente del malestar", ante la convocatoria de la cadena humana de este sábado contra la masificación turística.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el Ejecutivo ha limitado el número de plazas turísticas, se ha establecido un techo de plazas, se han eliminado pisos turísticos -con las sanciones más altas de la historia en oferta turística- y han limitado el número de cruceros y la entrada de vehículos en Eivissa y Formentera, algo que llegará también a Menorca y Mallorca durante este curso.

Respecto de las protestas contra la masificación turística, el Govern ha expresado su "respeto a la libertad de expresión siempre que las manifestaciones se produzcan de forma pacífica".

Este sábado habrá una cadena humana para denunciar la masificación en la que los manifestantes podrán trasladar en papel, a través de voluntarios de la organización, sus reclamaciones al Govern. Costa ha destacado en este sentido el Ejecutivo "siempre atiende las demandas" y "lee los planteamientos" que les llega.

Por otro lado, Costa ha evitado valorar la acusación de siete manifestantes del 26J. En concreto, ha subrayado que las valoraciones que se pueden hacer son "mínimas" y ha derivado la responsabilidad a la Delegación del Gobierno dado que "la investigación policial se lleva desde ahí".