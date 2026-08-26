Cadena humana 'a la fresca': voluntarios recogerán las quejas de los manifestantes en papel y las llevarán al Consolat

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los voluntarios de la cadena humana 'a la fresca', convocada este sábado a las 19.00 horas por la activista 'Madò Farta', recogerán las protestas por escrito de los manifestantes y los llevarán al Consolat de Mar al finalizar el acto.

Durante la reivindicación, habrá voluntarios que darán un papel a cada manifestante en el que podrán escribir "lo que debería ser Mallorca" y el tipo de isla que quieren.

Cuando finalice la cadena, los voluntarios recogerán los folios de cada participante y los llevarán a la sede del Govern, según ha explicado este miércoles en rueda de prensa el presidente del GOB, Joan Moranta.

SIN LECTURA DE MANIFIESTO

Asimismo ha explicado que después de la cadena humana, que terminará a las 21.00 horas, no habrá concentración ni lectura de manifiesto ante el Consolat, por lo que ha pedido a los manifestantes que asistan que eviten ir al edificio institucional.

Para esta cadena humana, se anima a llevar una silla, un bolígrafo y una camiseta de color verde, rojo o blanco -los colores de los siurells-. El sentido de la silla es reivindicar y recuperar la costumbre de tomar el fresco en la calle. Además, la organización también ha invitado a los asistentes a llevar un libro, ganchillo o juegos.

El acto reivindicativo pretende unir la plaza de España y el Consolat de Mar, pasando por la plaza de la Porta Pintada, Sant Miquel, plaza Mayor, Jaume II, plaza de Cort, Palau Reial, Conqueridor, Antoni Maura, paseo de Sagrera, calle del Consolat, calle de la Llotja y plaza de la Llotja.