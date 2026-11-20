Archivo - El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern - CAIB - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido el traslado de residuos a Mallorca desde Eivissa después de que el GOB y la Plataforma contra el traslado de residuos hayan anunciado que lo impugnarán por supuestas irregularidades legales y ambientales.

"No ha provocado nada de lo que se dijo", ha subrayado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en el que ha recordado que el traslado se está llevando a cabo desde el pasado verano.

Igualmente, ha manifestado su "traslado absoluto" a la oposición o reclamaciones de las entidades ecologistas, que este viernes han reclamado en rueda de prensa a las administraciones que paralicen esta operación.