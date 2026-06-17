El Govern desbloquea la situación de Sanitja y garantiza los amarres durante tres años

Conseller Lafuente en Sanitja - CAIB

MENORCA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha desbloqueado la situación administrativa del puerto de Sanitja mediante una solución que permitirá mantener los 41 puntos de amarre existentes durante los próximos tres años.

De este modo lo ha anunciado este miércoles el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien ha visitado la zona acompañado por el alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser; el concejal del Ayuntamiento de Es Mercadal, Tóbal Pons, y el presidente de la Asociación de Usuarios del Port de Sanitja, Bep Riudavets.

Lafuente ha indicado que esta medida pone fin a una situación de "incertidumbre" que afectaba a los usuarios del puerto después de que se iniciara el proceso de regularización de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en este enclave de la costa norte de Menorca.

El responsable autonómico ha destacado que la solución ha sido posible gracias al trabajo coordinado desarrollado durante los últimos meses entre el Govern, la Dirección General de Costas y Litoral, la Demarcación de Costas, el Consell de Menorca, el Ayuntamiento de Es Mercadal y la Asociación de Usuarios del Puerto de Sanitja. "Este trabajo conjunto ha permitido culminar la tramitación necesaria para hacer posible el mantenimiento de los amarres mientras continúa la tramitación administrativa definitiva", ha dicho.

El conseller ha hecho hincapié en que durante este proceso ha sido necesario recabar e incorporar numerosos informes sectoriales por la singularidad de Sanitja, un enclave que reúne importantes valores ambientales, patrimoniales, arqueológicos y paisajísticos. "En la tramitación han participado organismos competentes en materia de medio natural, biodiversidad marina, seguridad marítima, gestión portuaria y administración local", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que la complejidad jurídica y técnica del expediente ha requerido el análisis de distintas alternativas para garantizar una solución compatible con la normativa vigente y con la preservación de los valores del entorno. "A partir de estos informes y del trabajo desarrollado por las distintas administraciones implicadas, se ha articulado una solución que permite mantener los amarres existentes garantizando al mismo tiempo la protección del dominio público marítimo-terrestre y de los valores ambientales y patrimoniales presentes en la zona", ha informado.

La autorización temporal incorpora además una serie de condiciones destinadas a garantizar la conservación de este enclave. Entre otras medidas, se establece la prohibición de crear nuevos accesos o ampliar las instalaciones existentes, la obligación de disponer de medios adecuados para prevenir posibles episodios de contaminación y la adopción de medidas para la correcta gestión de los residuos generados por la actividad portuaria. Estas condiciones permiten compatibilizar el mantenimiento de los amarres con la conservación de los valores naturales, paisajísticos y culturales que caracterizan el entorno de Sanitja.

Lafuente ha señalado que "la prioridad del Govern ha sido encontrar una solución que permitiera preservar los usos tradicionales de Sanitja con todas las garantías jurídicas y respetando los valores ambientales y patrimoniales de este enclave único". Ha añadido que "la colaboración entre administraciones ha sido fundamental para alcanzar un acuerdo que aporta seguridad y estabilidad a los usuarios del puerto".

El puerto de Sanitja constituye uno de los refugios naturales más singulares de la costa norte de Menorca. Utilizado históricamente como abrigo para embarcaciones frente a los temporales de Tramuntana, desempeña una función estratégica para los usuarios de esta zona del litoral y conserva un importante valor histórico y patrimonial vinculado a la actividad marítima de la isla.

Lafuente ha finalizado asegurando que la autorización temporal permitirá mantener los actuales puntos de amarre durante un periodo de tres años mientras continúan las actuaciones necesarias para consolidar una solución estable para el puerto dentro del marco normativo vigente.