El Govern descarta que el acuerdo en Andalucía repercuta en Baleares: "No nos vamos a entretener ni un minuto"

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha descartado que el acuerdo alcanzado en Andalucía entre el PP y Vox condicione la situación política en Baleares, subrayando que el Ejecutivo balear tiene el rumbo "muy claro" hasta las próximas elecciones.

"No estamos dispuestos a mirar hacia la derecha ni hacia la izquierda. No vamos a entretenernos ni un minuto", ha sostenido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En este sentido, el también vicepresidente ha destacado que el PP aspira a alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones de 2027, a las que prevé llegar con todo el programa de gobierno cumplido.

Sobre el acuerdo que ha permitido investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta, el portavoz ha evitado valorar su contenido, insistiendo en que es "fruto de las urnas".