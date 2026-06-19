El Govern descarta nuevos chiringuitos y hamacas en es Trenc: "Se han dicho barbaridades"

Archivo - Señalización informativa en el parque natural Es Trenc-Salobrar de Campos. - CAIB - Archivo

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha descartado que la posibilidad de modificar la protección del parque natural de es Trenc vía decreto, algo que permite la recientemente aprobada en la ley ómnibus, vaya a suponer nuevos chiringuitos, quioscos, hamacas y sombrillas.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha reaccionado de esta manera a la polémica suscitada en los últimos días alrededor de una posible desprotección de la zona natural, de la que han alertado entidades ecologistas y que la presidenta Marga Prohens ha calificado como "bulo".

"Si todos los parques naturales de Baleares excepto el de es Trenc se modifican por decreto, ¿podemos afirmar que todos están desprotegidos? Aunque donde decía ley ponga decreto, no se desprotege nada. Por lo tanto, mienten, siento tener que ser tan claro", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

En ningún caso, ha garantizado, el Ejecutivo tiene intención de modificar la protección del parque natural por la vía del decreto aunque tenga capacidad para ello.

"¿El Govern tiene pensado modificarlo? No. ¿Se puede deducir que la voluntad es desproteger es Trenc y decir barbaridades como algunos han dicho, como hoteles y no se qué? Por favor, un poco de rigor y seriedad", ha incidido.

Tampoco se permitirá la instalación de nuevos quioscos, chiringuitos, hamacas y sombrillas a raíz de esta modificación normativa. "El Govern descarta esta posibilidad y miente aquel que diga que como consecuencia de poner decreto donde antes ponía ley cambie algo. No cambia nada, lo reitero", ha subrayado.

Esta cuestión está, en cierto modo, vinculada con otra de las posibilidades que habilita la ley ómnibus, la flexibilización de los requisitos para permitir la restauración en el dominio público marítimo terrestre.

Lo que se ha hecho, ha explicado Costa, ha sido sustituir la normativa autonómica, más restrictiva, por la estatal, más laxa. Ha admitido que el Govern no estaba obligado a adaptarse a la ley nacional, pero que así lo ha decidido.

"La normativa anterior era más restrictiva y creíamos que debía ser más flexible", ha zanjado.