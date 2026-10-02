El Govern "desea" que Sánchez convoque elecciones y llevará al Constitucional los decretos de vivienda si se aprueban

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.- CAIB - Archivo

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern "espera y desea" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales "hoy mismo" y analizará los decretos de vivienda, si se aprueban, para llevarlos al Tribunal Constitucional.

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern al ser preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral si decaen los dos reales decretos sobre vivienda que se debaten este viernes en el Congreso.

En este sentido, ha descartado que el Govern de Marga Prohens decida adelantar también los comicios autonómicos, previstos para mayo de 2027. A su entender, quien tiene que convocar elecciones "ante una situación dramática" es el presidente del Gobierno.

"El Govern desea que Sánchez no tarde más, en consecuencia, Prohens tomará las decisiones que estime convenientes, que en ningún caso creo que sean pensar en una convocatoria electoral a corto plazo", ha afirmado.

En caso de que las iniciativas sean convalidadas, el Ejecutivo balear los analizará para ver "si hay el mínimo resquicio", por ejemplo de invasión de competencias, para llevarlos al Tribunal Constitucional y tumbarlos.

El portavoz ha justificado su rechazo argumentando que las normas aprobadas por el Gobierno "recaen sobre las espaldas de los pequeños propietarios" y provocarán una reducción de la oferta de viviendas en alquiler.

Además, ha sostenido, los decretos "ya están generando miedo, incertidumbre e inseguridad" a los pequeños propietarios. "Entiendo que tengan miedo", ha aseverado, a la vez que ha responsabilizado a Sánchez de que caiga la oferta.

"Por culpa del Gobierno hoy una familia o un joven que quiera alquilar una vivienda en Baleares lo tiene mucho más difícil", ha considerado.

Para el Govern, el problema de la vivienda es la diferencia entre la oferta y la demanda y, por ello, cualquier medida que no vaya encaminada a que salgan más viviendas al mercado "va en contra de lo que necesita Baleares".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a todos los diputados baleares para que voten 'no' a los decretos de vivienda, remarcando que "son perjudiciales y contraproducentes" tanto para inquilinos como propietarios.