El Govern destaca que el nuevo Campo de Aprendizaje de Can Tomeu iniciará su actividad el próximo curso

Nuevo Campo de Aprendizaje Can Tomeu, situado en el municipio de Eivissa - CAIB

EIVISSA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado las instalaciones del nuevo Campo de Aprendizaje Can Tomeu que comenzará su actividad al inicio del curso 2026-2027. La creación de este campo de aprendizaje responde a la necesidad de ampliar y diversificar la oferta académica en la isla.

Próximamente, la Conselleria y el Ayuntamiento de Eivissa firmarán un convenio para el funcionamiento y el uso compartido del nuevo Campo de Aprendizaje Can Tomeu, según han informado en un comunicado.

En el marco de este convenio, la Conselleria se comprometerá a asignar una plaza docente al Campo de Aprendizaje Can Tomeu, aportar la dotación económica necesaria para los gastos de funcionamiento del centro y poner a su disposición los recursos y servicios generales de la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, entre otras tareas administrativas y de gestión.

Por su parte, el Ayuntamiento de Eivissa, además de ofrecer el espacio, asumirá la conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones. También se hará cargo de los gastos de suministros y proporcionará apoyo logístico y asesoramiento técnico.

La puesta en marcha del Campo de Aprendizaje Can Tomeu permitirá a los alumnos de Eivissa disponer de un espacio de aprendizaje en un entorno natural, cultural y patrimonial singular. Al mismo tiempo, los centros educativos verán reducida la lista de espera que hasta ahora existía en el Campo de Aprendizaje Sa Cala.

Can Tomeu es una casa payesa tradicional ibicenca del siglo XVIII, catalogada dentro del patrimonio histórico municipal, en una finca de más de 66.000 metros cuadrados, un entorno que ofrece numerosas posibilidades pedagógicas vinculadas al patrimonio, el medio natural y el desarrollo sostenible.

El futuro campo de aprendizaje permitirá desarrollar actividades relacionadas con el conocimiento de Dalt Vila, la necrópolis del Puig des Molins, las praderas de posidonia, las feixes del Prat de Vila, la agricultura tradicional, los huertos escolares, la biodiversidad, la casa payesa ibicenca y el patrimonio natural y cultural de la isla.

La creación del campo de aprendizaje supone además la incorporación de un docente que estará destinado específicamente a este centro para recibir a los alumnos de los diferentes centros educativos de la isla que lo visiten.