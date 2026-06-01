El Govern destina 10 millones de euros en ayudas a la industria balear ante los efectos de la guerra en Oriente Medio

Empresa Teixits Vicens - CAIB

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía destinará diez millones de euros a dos convocatorias de ayudas para apoyar a autónomos y pymes del sector industrial frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, han presentado este lunes las dos líneas de ayudas en una visita a la empresa Teixits Vicens.

En concreto, ha informado la Conselleria en una nota de prensa, una de estas ayudas está destinada a compensar el coste del transporte de mercancías exportadas desde Baleares, mientras que la otra tiene como objetivo paliar el encarecimiento de los combustibles y de las materias primas.

"Nuestra obligación es estar al lado de las empresas cuando más lo necesitan", ha destacado el conseller, quien ha defendido que estas ayudas son una respuesta rápida, útil y directa para que la industria balear "pueda seguir creciendo, creando empleo y generando oportunidades en todas las islas".

La línea de ayudas para compensar el sobrecoste del transporte de mercancías exportadas desde el archipiélago por autónomos y pymes del sector industrial balear está dotada con dos millones de euros.

Serán subvencionables los costes de transporte para exportar mercancías relacionados directamente con la actividad de la empresa e imputables a centros de trabajo situados en Baleares, correspondientes al periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 31 de diciembre de 2026.

La segunda línea cuenta con una dotación de ocho millones de euros y está destinada a paliar el incremento de los costes de los combustibles y de las materias primas. Así, serán susceptibles de subvención los costes del combustible destinado al transporte interno, al transporte externo y a la maquinaria vinculada a la actividad empresarial.

Se consideran combustibles subvencionables la gasolina, el gasóleo o diesel, el gas natural, el gas licuado del petróleo, el gas natural licuado, los biocombustibles, el hidrógeno, el AdBlue, la gasolina y el diesel renovables y el metanol.

Por otra parte, en el Programa II, de incremento del precio de las materias primas, se subvencionarán los costes de las materias primas destinadas al proceso productivo propio de la empresa solicitante.

Podrán acogerse a este programa las empresas cuyos costes totales en aprovisionamientos hayan superado el 40 por ciento de sus costes totales de explotación en 2025.

Las empresas podrán solicitar ayudas para uno o ambos programas; sin embargo, un mismo coste no podrá acogerse a más de uno de ellos. Así, solo podrá presentarse una solicitud por beneficiario.

Las ayudas podrán alcanzar un máximo de 20.000 euros para las empresas con sede social en Mallorca, de 22.500 euros para las ubicadas en Menorca y Eivissa, y de 25.000 euros para las radicadas en Formentera. En el caso de la línea destinada a combustibles y materias primas, este límite se aplicará a la suma de ambos conceptos subvencionables.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto del 15 al 30 de junio de 2026 y las ayudas se concederán por riguroso orden de entrada de las solicitudes completas y correctamente presentadas hasta agotar la disponibilidad presupuestaria.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas y medianas empresas que desarrollen una actividad industrial productiva en Baleares y que cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias.