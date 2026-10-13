El Govern destina 10.000 euros a la movilidad de estudiantes de enseñanzas artísticas

Archivo - Un aula de un centro educativo de Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern destina 10.000 euros en ayudas para los alumnos de enseñanzas artísticas que tengan que cursar sus estudios fuera de su isla de residencia y para el transporte de instrumentos musicales con características especiales.

La Conselleria de Educación y Universidades ha detallado este martes en un comunicado que el plazo de presentación se ha abierto hoy a las 13.00 horas y finalizará el 26 de octubre de 2026 a la misma hora.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 10.000 euros, de los cuales 8.000 se destinarán a la modalidad de desplazamiento de estudiantes y otros 2.000 a la modalidad de transporte de instrumentos.

Las ayudas están dirigidas a estudiantes con domicilio familiar en Baleares que hayan cursado estudios oficiales de grado o máster de enseñanzas artísticas superiores fuera de su isla de residencia, así como a aquellos que hayan necesitado trasladar instrumentos musicales de gran tamaño o con características especiales.

La convocatoria incluye una línea de ayudas de desplazamiento, con un importe máximo de 1.600 euros por alumno, y otra para el transporte de instrumentos musicales, con una cuantía de hasta 400 euros.