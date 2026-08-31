El Govern destina 1,2 millones de euros a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades o discapacidad

Servicios sociales, persona mayor - CAIB

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia destina 1,2 millones de euros a financiar proyectos que ayudan a mejorar la autonomía, la calidad de vida y la integración social de personas con enfermedades graves o discapacidad.

La convocatoria, publicada este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), permitirá financiar servicios que llegan directamente a estas personas y a sus cuidadores, a través de entidades privadas sin ánimo de lucro.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, se trata de recursos dirigidos a personas con enfermedades oncológicas, Alzheimer y otras demencias, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades raras y discapacidad física o psíquica, para que puedan mantener sus capacidades, desarrollar su proyecto de vida con la máxima autonomía posible y participar en la comunidad en igualdad de condiciones.

Este año, el Govern ha incrementado en 150.000 euros la dotación de la convocatoria en comparación con años anteriores. Un aumento, ha destacado la Conselleria, que refuerza el compromiso por seguir reforzando los recursos destinados a las personas que más lo necesitan.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha destacado que "detrás de cada proyecto hay personas que necesitan apoyo para continuar haciendo su vida con la máxima autonomía posible, y familias y personas cuidadoras que también necesitan sentirse acompañadas".

"Las entidades sociales realizan una labor imprescindible, muy cercana a las personas, y desde el Govern queremos darles estabilidad para que puedan seguir ofreciendo estos apoyos", ha remarcado.

Los proyectos también pueden dirigirse a las personas cuidadoras de los colectivos beneficiarios. Además, los servicios subvencionados deberán prestarse de forma gratuita y solidaria, salvo posibles aportaciones puntuales y simbólicas que en ningún caso podrán constituir una contraprestación por el servicio.

La convocatoria cuenta con un presupuesto global de 1,25 millones de euros y se estructura en dos líneas: 534.000 euros para proyectos dirigidos a personas con enfermedades oncológicas, Alzheimer y otras demencias, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades raras, y 724.000 euros para proyectos destinados a personas con discapacidad.