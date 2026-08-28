El Govern destina 14,5 millones de euros a renovar los conciertos de ayuda a domicilio de Palma

Servicios sociales, manos persona mayor - CAIB

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar 14,5 millones de euros a renovar cuatro acuerdos de acción concertada del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia en el municipio de Palma.

El periodo previsto para las renovaciones comprende del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern.

Los cuatro conciertos que se tramitarán corresponden a T'Ajuda, Treballadores Socials de la Part Forana Societat Cooperativa, el Institut de Treball Social i de Serveis Socials (Intress) y Servisar Servicios Sociales, S.L.U.

En conjunto, suman 39.500 horas mensuales: 5.000 de T'Ajuda, 10.000 de Treballadores Socials de la Part Forana, 7.000 de Intress y 17.500 de Servisar. Estas horas se suman a las del concierto con Arrels i Ales, cuya tramitación ya pasó anteriormente por el Consell de Govern.

De este modo, el conjunto del servicio concertado de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia en Palma alcanza las 50.500 horas mensuales.

El SAD ofrece atención en el domicilio a personas en situación de dependencia para facilitarles las actividades de la vida diaria. Incluye servicios de atención personal y, conjuntamente con estos servicios, actuaciones relacionadas con las necesidades domésticas o del hogar.

A través de personal cualificado y supervisado, el servicio tiene como finalidad favorecer la autonomía personal, la calidad de vida y la permanencia de las personas usuarias en su entorno próximo, ha subrayado el Govern.