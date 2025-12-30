El Govern destina 1,5 millones al refuerzo del reparto de alimentos y a comedores sociales de Baleares

Archivo - Imagen de recurso de una distribución de alimentos - CAIB - Archivo

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha resuelto definitivamente la convocatoria de subvenciones de garantía alimentaria, con una dotación total de 1,5 millones de euros, que se destinarán a proyectos que se desarrollarán a lo largo de 2026.

Según ha informado este martes la Conselleria en un comunicado, estos fondos permitirán apoyar a entidades sociales que trabajan directamente con personas y familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos y productos de primera necesidad, así como el funcionamiento de comedores sociales en todo el territorio.

Las subvenciones se destinan a la distribución de alimentos entre entidades sociales, el reparto directo de alimentos y productos básicos a personas y familias, y al mantenimiento de comedores sociales, que son un recurso esencial para muchas personas en situación de vulnerabilidad.

La directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, ha remarcado que estos 1,5 millones de euros "se traducen en alimentos, apoyo y dignidad para miles de personas, gracias a la labor imprescindible que llevan a cabo las entidades sociales".

Las ayudas se abonarán de manera anticipada y por el total del importe concedido, facilitando que las entidades puedan planificar y ejecutar los proyectos desde el primer momento, sin tener que asumir anticipos económicos.

En esta convocatoria se han aprobado proyectos impulsados por entidades como el Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas (Mallorca, Menorca e Ibiza), Mallorca Sense Fam, SOS Mamás Baleares, Fundación Monti-sion, Asociación Tardor, Asociación Zaqueo y Ebenezer Maranata, entre otras, que desarrollan su labor en distintos municipios de Baleares.