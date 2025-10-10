El Govern destina 1,75 millones a apoyar a clubes deportivos que compiten en el ámbito estatal

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes a disponer de un gasto de 1,7 millones de euros para financiar la convocatoria de ayudas destinada a los clubes deportivos de Baleares con equipos individuales y colectivos que participan en competiciones de categoría estatal durante la temporada 2025-2026.

Los recursos económicos se distribuirán con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026, con una primera partida de 300.000 euros y una segunda de 1,45 millones de euros, según ha explicado en rueda de prensa, actuando como portavoz, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas.

El total del importe se dedicará a cubrir gastos vinculados a desplazamientos, alojamiento y logística de la participación de los equipos en el ámbito nacional.

Con estas ayudas, el Govern espera incentivar la competitividad de los clubes y garantizar que los deportistas de las islas tengan las mejores oportunidades para destacar en sus disciplinas y representen el orgullo balear en las competiciones estatales.

Esta medida, ha recordado la consellera, se alinea con los objetivos de fomento del deporte y de promoción de la actividad física en la comunidad autónoma y, a su vez, favorece la inclusión y participación en el deporte en todos los ámbitos.